Android ist eng verwoben mit den Google-eigenen Diensten. Umso schlimmer ist es für Hersteller, wenn ihnen die Nutzung untersagt wird. So geschehen bei Huawei. Aber: Wie schlagen sich die Smartphones des chinesischen Herstellers dadurch im Alltag?

Elon Musks Neurotechnologieunternehmen Neuarlink will zudem in voraussichtlich sechs Monaten mit Tests an Menschen beginnen. Ziel ist es, Krankheiten wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen heilen. Außerdem haben wir Ivan Bartoš interviewt. Er ist tschechischer Digitalisierungsminister und Vorsitzender der dortigen Piratenpartei.

Kein Google, kein Problem? Wie sich Huawei-Smartphones im Alltag schlagen

Neuralink von Musk beginnt voraussichtlich in sechs Monaten Tests am Menschen

Ivan Bartoš: Ein tschechischer Pirat am Verhandlungstisch der EU

Kater erhielt Hinterbeine aus dem 3D-Drucker

Hunderte brutale Tiktok-Videos werben für russische Wagner-Söldner

Wrapped 2022: Spotify hält seinen Kunden wieder einmal den Spiegel vor

Technischer Bauchfleck: Der Maschinengeist hat "Darktide" verlassen

Neues Online-Tool soll Haushalten gezieltes Stromsparen erleichtern