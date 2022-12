Thomas Schmid erschien am 3. November im U-Ausschuss. Foto: APA/EPA/Bruna

Es hätte das große Highlight des U-Ausschusses sein sollen, zumindest aus Sicht der Opposition: Thomas Schmid, dessen Wunsch nach dem Kronzeugenstatus gerade publik geworden war, hätte über seine Wahrnehmungen zur Ära Kurz "auspacken" und die Vorwürfe gegen zahlreiche ÖVP-Politiker öffentlichkeitswirksam unter Wahrheitspflicht wiederholen sollen. Doch aus dem Spektakel wurde nichts, Schmid schwieg am 3. November eisern – und handelte sich damit zahlreiche Anträge auf Beugestrafe ein.

In insgesamt 27 Fällen beantragte der U-Ausschuss eine Bestrafung für Schmids gebetsmühlenartig wiederholte Äußerung, dass er sich aufgrund laufender Ermittlungen entschlagen will. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung dazu getroffen, wie der "Falter" am Freitag zuerst berichtet hat. In rund der Hälfte der Fälle durfte Schmid tatsächlich seine Aussage verweigern, heißt es in dem Urteil. Selbst wenn er Kronzeuge werden will, muss er sich deshalb vor den Abgeordneten nicht selbst belasten, führt das Bundesverwaltungsgericht aus.

Keine generelle Aussageverweigerung möglich

Eine generelle Aussageverweigerung vor dem U-Ausschuss ist hingegen nicht erlaubt. Schmid hätte strafrechtlich irrelevante Fragen wie jene nach seiner ÖVP-Mitgliedschaft sehr wohl beantworten müssen. Deshalb wird in 13 Fällen eine Beugestrafe ausgesprochen. Die Geldbuße wird jedoch nicht kumuliert, sondern nur einmalig ausgesprochen. Deshalb muss Schmid lediglich 800 Euro bezahlen. Aus Sicht des U-Ausschusses ist das eine schlechte Nachricht: Aussageverweigerer kommen somit recht günstig davon.

Anfang 2023 wollen es die Abgeordneten mit Schmid erneut probieren: Anhängig ist noch ein Antrag des Justizministeriums an den Verfassungsgerichtshof rund um das Konsultationsverfahren mit dem U-Ausschuss. Sobald dieser erledigt und Schmids Einvernahmen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft abgeschlossen ist, dürfte eine weitere Ladung in den U-Ausschuss folgen. Die Neos werden dafür sogar einer Verlängerung des Untersuchungsgremiums zustimmen. (red, 2.12.2022)