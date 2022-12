Liebe Leserin, lieber Leser,

wer bekommt nicht gerne ein Kompliment? Genau dies ermöglicht die App "Gas", die in den USA vor allem bei Teenagern beliebt ist und die dortigen Download-Charts stürmt. Wir haben uns das Konzept näher angesehen und stellen eine Alternative vor, die auch hierzulande verfügbar ist.

Außerdem haben wir auswerten lassen, welche Orte in Österreich laut Google Maps am besten für Winteraktivitäten taugen und zeigen unterhaltsame 3D-Druck-Projekte für die kalte Jahreszeit. Getestet haben wir die Ambeo Soundbar Plus von Sennheiser ebenso wie das neue Nokia X30. Und: Wir gehen in unserer Kolumne der Frage nach, ob das beste Brettspiel aller Zeiten nicht auch online besser ist als analog.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Komplimente per Klick: Die App Gas pusht das Selbstbewusstsein von Teenies

Die besten Winter- und Weihnachtsprojekte aus dem 3D-Drucker

Von Weihnachtsmarkt bis Kameltheater: Österreichs beste Winter-Orte laut Google Maps

Ambeo Soundbar Plus: Man traut den Ohren kaum, der Software leider auch nicht

Nokia X30 im Test: Mit Nachhaltigkeit gegen starke Konkurrenz

Abschied des an Krebs verstorbenen "Technoblade" ist erfolgreichstes Youtube-Video 2022

Moderierung von Inhalten: Twitter will sich mehr auf Automatisierung verlassen

Selbst das beste Brettspiel macht online mehr Spaß als analog