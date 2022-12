Liebe Leserin, lieber Leser,

wer gedacht hat, dass es nach der turbulenten Anfangsphase langsam ruhiger um Twitter unter der Führung von Elon Musk werden sollte, der sieht sich Tag für Tag eines besseren belehrt. Da wäre einmal der Umstand, dass mittlerweile selbst vor neun Jahren gesperrte – und behördlich gesuchte – US-Neonazis auf die Plattform zurückdürfen, während antifaschistische Accounts gesperrt werden. Oder dass Untersuchungen bestätigen, dass der Hass auf Twitter in den vergangenen Wochen massiv zugenommen hat.

Doch damit nicht genug, mischt sich Musk nun direkt in die US-Politik ein und macht interne Mails rund um die Hunter-Biden-Affäre öffentlicht. Was für große Empörung bei den einen sorgt – und andere sich fragen, ob Musk eigentlich überhaupt weiß, wer wann US-Präsident war.

Wem Musk langsam auf die Nerven geht (wir haben da vollstes Verständnis), für den haben wir aber alternativ einen bunten Strauß an Tests parat. So haben wir etwa das Surface Pro 9 unter die Lupe genommen, fragen uns, ob ein guter Fernseher wirklich ein paar Tausend Euro kosten muss und auch das Redmi Pad sowie den Ambeo Soundbar Plus durchleuchten wir.

Und wer einen Blick in die Zukunft werfen will, dem empfehlen wir den Artikel zu Chat GPT: Es ist wirklich irgendwo zwischen beeindruckend und gruselig, wie gut eine solche Chat-KI mittlerweile ist.



Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Surface Pro 9: Perfekt für den Büroalltag, andere Anwendungsfälle gibt es aber kaum

Twitter stellt Konto eines bekannten US-Neonazis wieder her, Hass boomt

Elon Musk sorgt mit internen Twitter-Mails zur Hunter-Biden-Affäre für Kontroverse

Chat GPT: Künstliche Intelligenz sorgt mit verblüffend guten Antworten für Furore

Hisense U7HQ im Test: Muss ein guter Fernseher wirklich tausende Euro kosten?

Redmi Pad im Test: Gutes Multimedia-Arbeitstier mit Ruckel-Tendenzen

US-Whistleblower Snowden verteidigt russische Staatsbürgerschaft

Apple will seine Produktion schneller als bisher geplant von China unabhängig machen

Cyberangriff auf Vatikan hält an, weiterhin Probleme mit Webseiten

Gaming-Adventkalender #4: Drei Codes für "Construction Simulator"

Ambeo Soundbar Plus: Man traut den Ohren kaum, der Software leider auch nicht