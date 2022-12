Smashburger an der Mur



In Graz ist der Burgerboom anscheinend noch nicht vorbei, zumindest wenn es nach dem Hotelier und Gastronomen Florian Weitzer (Salon Marie, Meissl & Schaden) geht. In der Sporgasse eröffnete er den Indie Burger getauften Laden und bringt Smashburger in die Stadt an der Mur. Um 3,90 sind die Fleischweckerln zu haben, eine vegane Alternative bietet man auch an. California-Vibes sollen damit in die Steiermark einziehen. Cute.



web.indieburger.com

Neues israelisches Lokal



Konkurrenz für den Platzhirsch Neni? Im 18. Bezirk, in der Gersthofer Straße 30, hat das Rubi eröffnet, ein israelisches Lokal. Auf der Karte stehen Klassiker wie Baba Ganoush und Hummus, aber auch fleischige Kreationen: gegrilltes Lammkarree oder Ceviche vom Wolfsbarsch. Ausprobieren kann man sich vor Ort auch an israelischen Weinen.



rubi.restaurant

Neue Kleider für eine alte Bar



Foto: Philipp Lipiarski

Romy Schneider, Orson Welles und Liz Taylor waren schon da: Nun begrüßt die Barinstitution im ersten Bezirk ihre Gäste im aufgewerteten Antlitz und öffnet nach einer Revitalisierung wieder ihre legendären Tore.

Die Eden Bar, die sich seit 1978 im Besitz der Familie Schimanko befindet, wird von Michaela und Heinz Rüdiger Schimanko geführt, seit Anfang des Jahres ist die Immobilienfirma Soravia an der Eden Bar beteiligt.



edenbar.at

Neues Café im ersten Bezirk

In der Schulerstraße, Ecke Stroblgasse, im verwinkelten ersten Bezirk hat sich auf zwei Geschoßen das Kaffein Vienna eingemietet. Die Anspielung auf den wichtigen Inhaltsstoff Koffein kommt nicht von ungefähr, wird in dem Coffee-Shop doch eine große Auswahl an verschiedensten Kaffees angeboten. Es ist dies schon die zweite Filiale. Die "Homebase", wie man es auf Instagram nennt, findet sich nicht weit entfernt am Stoß im Himmel 3. Die neue Filiale firmiert unter der Bezeichnung "Zeitgeist".



kaffein.at

(rec, 10.12.2022)