Die Weihnachtszeit eignet sich bestens, um kleinen und auch großen Kindern vorzulesen! Foto: Getty Images/Liudmila Chernetska

Wer braucht noch ein Geschenk für die Kinder oder die Enkelkinder? Wir haben eine Idee: ein Buch! Wenn Sie sich fragen, welches, dann haben wir hier eine Auswahl an 24 Büchern. Für jedes Alter ist etwas dabei. Empfohlen werden sie von echten Expertinnen. Viel Spaß beim gemeinsamen Lesen!





BILDERBÜCHER

Zusammenhalten

Bilderbuch, Comic oder Märchen? Von allem etwas und dabei kein Wort, keine Linie zu viel! Der Cartoonist Tom Gauld erzählt von großen Abenteuern und einer noch größeren Geschwisterliebe.

Tom Gauld, "Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin". Aus dem Englischen von Jörg Mühle. € 18,50 / 40 Seiten. Moritz, Frankfurt am Main 2022

Foto: Moritz Verlag

Losmarschieren

Raus aus dem Bett, rein in die Welt, neugierig, fröhlich und mutig durch den Tag – in gereimten Vierzeilern und kräftig farbigen Bildern präsentiert dieses poetische Pappbilderbuch den Tag eines Kindes.

Elisabeth Steinkellner, Michael Roher (Ill.), "Guten Morgen, schöner Tag!". € 12,95 / 22 Seiten. Tyrolia, Innsbruck/Wien 2022



Foto: Tyrolia

Volksmärchen in zweisprachiger Ausgabe

Ein Bauer sät ein Rübchen – es wird so riesig, dass er es nur mithilfe seiner Lieben aus der Erde ziehen kann. Folkloristische Elemente und moderne Grafik treffen hier auf naturalistische Studien.

Romana Romanschyn / Andrij Lessiw, "Das Rübchen – Ripka". Aus dem Ukrainischen von Kathi Brunner. € 21,50 / 32 Seiten. Baobab, Zürich 2022

Foto: Baobab

Heilsame Umarmungen

Was haben wir Umarmungen vermisst! In diesem witzigen und zugleich rührenden Bilderbuch rund um einen selbstverliebten Kröterich geht’s ums Festhalten und Loslassen.

Oren Lavie, Anke Kuhl (Ill.), "Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung". Aus dem Englischen von Mathias Jeschke. € 17,–/ 272 Seiten. Sauerländer, Frankfurt am Main 2022

Foto: Sauerländer

KINDERBÜCHER AB SECHS JAHREN

Tier in mir

Wenn du ein Tier wärst, welches würdest du sein? Die Frage nach den inneren Stärken – die eigenen und die der anderen – beschäftigt das Ich im Text, der übrigens fast ausschließlich mit Kugelschreiber illustriert wurde.

Heinz Janisch, Michael Roher (Ill.), "Schneelöwe". € 16,– / 32 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2022

Foto: Tyrolia

Komischer Vogel

Papatastisch gelaunt, aber direkt haut der freche Eichelhäher den dummen Menschwesigen den von ihnen zerstörten Wald um den Kopf – was für ein Groove in Text und Bildern!

Michael Stavariè, Stella Dreis (Ill.), "Piepmatz macht Wald aus euch. Weltrettdings für Vorangeschrittene". € 20,50 / 64 Seiten. Leykam, Graz 2022

Foto: Leykam

Land unter

Die Stadt steht unter Wasser! Wie gehen die Tiere damit um? Eine kluge Parabel auf verschiedenste Herausforderungen unserer Zeit, von der Pandemie bis zum Klimawandel, illustriert in Blau, Schwarz und Weiß.

Mariajo Ilustrajo, "Nur ein bisschen Wasser". € 16,– / 36 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2022

Foto: Beltz & Gelberg

Lustig bis in die Haarspitzen

In dieser amüsanten Geschichte machen sich die Haare vom Papa aus dem Staub. Einfach so, ohne Vorwarnung. Eine Verfolgungsjagd mit herrlichen Illustrationen, reich an Wortwitz.

Jörg Mühle,"Als Papas Haare Ferien machten". € 10,95 / 72 S. Moritz-Verlag, Frankfurt am Main 2022



Foto: Moritz Verlag

KINDERBÜCHER AB ACHT JAHREN

Zum Fressen gern

Sein Hunger auf Bücher bringt den kleinen Herrn Fuchs in große Schwierigkeiten. Wie er hier wieder rauskommt, ist skurril, emotional und richtig komisch – zum Vorlesen und Selberlesen.

Franziska Biermann, "Herr Fuchs mag Bücher!". Überarbeitete Neuauflage. € 16,95 / 64 Seiten. Edition Nilpferd bei G&G, Wien 2022



Foto: Edition Nilpferd bei G&G

Oh Matilda!

Sie sind wieder da: Matilda, das Fräulein Honig und die böse Knüppelkuh, so klug, gut und übel wie eh und je und in nigelnagelneuer Übersetzung. Auch zum Hören.

Roald Dahl, Quentin Blake (Ill.), "Matilda". Aus dem Englischen von Andreas Steinhöfel. Ungekürzte Lesung von Heike Makatsch. € 18,50 / 4 CDs / 4 h 43 min. Der Hörverlag, München 2022

Foto: der Hörverlag

Herzschmerz

Liebe ist etwas Schönes. Aber auch etwas Anstrengendes, Lautes, Zwickendes, Blödes, wenn sie nicht mehr so richtig funktioniert. In 44 poetischen Betrachtungen, grafisch knallig umgesetzt, erzählt das Buch von der Vielfalt der Beziehungen.

Bette Westera, Sylvia Weve, "Auseinander". Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. € 29,50 / 136 S. Susanna Rieder, München 2022

Foto: Susanne Rieder

Einzigartige Tierwelt

In diesem prachtvoll illustrierten Sachbuch erzählen die Tiere selbst, wer sie sind und wie sie leben. So werden Eisbär, Orca und Co zu richtigen Persönlichkeiten.

Marieke ten Berge (Ill.), Jesse Goossens, "Unser wildes Zuhause. Tiere im hohen Norden". Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart. € 21,90 / 88 Seiten. Aladin, Stuttgart 2022

Foto: Aladin

KINDERBÜCHER AB ZEHN JAHREN

Gegen Schubladen!

Auf den ersten Blick fast wie ein kunstvoll gestaltetes Tagebuch, entpuppt sich das Sachbuch als fundierte Annäherung an (Alltags-)Rassismus, ergänzt mit persönlichen Erfahrungen.

Lucia Zamolo, "Jeden Tag Spaghetti. Wie es sich anfühlt, von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht". € 16,50 / 128 Seiten. Bohem, Münster 2022

Foto: Bohem

Das Mädchen und die Ziege

Ein sanftes Kind und eine rabiate Ziege machen sich auf, um den König zu stürzen. Märchen? Legende? Politische Fabel? Vor allem: bezaubernder Lesestoff!

Kate DiCamillo, "Die wundersame Reise der Beatryce". Illustriert von Sophie Blackall. Aus dem amerikanischen Englisch von Uwe- Michael Gutzschhahn. € 18,– / 240 Seiten. dtv, München 2022

Foto: dtv

Wer war’s?

Die Erfolgsautorin führt hier zwei Figuren aus früheren Kinderkrimis, aber auch aus zwei Lebenswelten zusammen: Als in eine Milliardärsvilla eingebrochen wird, müssen junge Hobbydetektivinnen und -detektive ermitteln, dabei werden auch soziale Themen angesprochen.

Kirsten Boie, "Gangster müssen clever sein". € 16,– / 352 Seiten. Oetinger, Hamburg 2022

Foto: Oetinger

Zusammen ist man weniger allein

Jack und ihr Bruder Birdie wohnen bei ihrem Onkel, der viel an Birdies schriller Kleidung auszusetzen hat. Jack versucht ihn zu beschützen und schmiedet Pläne, um der Enge zu entkommen. Wie es ihr gelingt, dürfen wir hautnah miterleben.

J. M. M. Nuanez, "Birdie und ich". Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann. € 16,– / 288 Seiten. dtv, München 2022

Foto: dtv

BÜCHER AB ZWÖLF JAHREN

Mischa und Nits

Familiengeheimnisse, die nach und nach ans Licht kommen, und die Freundschaft zweier unterschiedlicher Buben, sehr viel mehr darf nicht verraten werden. Nur noch: Sprache, Handlung, Figurendarstellung, alles vom Feinsten!

Stefanie Höfler, "Feuerwanzen lügen nicht". € 15,50 / 234 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2022



Foto: Beltz & Gelberg

Großes Kino

Zuerst geht's bei Wind und Sturm auf hohe See, dann in ein Königreich, auf dem ein böser Fluch liegt: Diesem guten Prinzen und seiner Mannschaft folgt man da wie dort gespannt.

Pascale Quiviger, "Eckstein. Die Kunst des Schiffbruchs". Aus dem Französischen von Sophia Marzolff. € 20,60 / 480 Seiten. Atlantis-Verlag, Zürich 2022

Foto: Atlantis Verlag

Sick Lit einmal anders

Ein aberwitziger Roadtrip, bei dem Wolf und Kaninchen vor dem Jäger und seinem Hund flüchten. Stets mit dabei: der Infusionstropf des offenbar krebskranken Kaninchens. Ein fulminanter Comic voller Action und Anspielungen.

Josephine Mark, "Trip mit Tropf". € 20,60 / 192 Seiten. Kibitz, Hamburg 2022



Foto: Kibitz

She loves you

Was haben ein Mädchen mit Schulangst, die großartigen legendären Beatles und die 90er-Jahre gemeinsam? In dieser Biografie von Magali le Huche ziemlich viel. Eine beeindruckende Graphic Novel für mehr als eine Generation. Yeah!

Magali le Huche, "Nowhere Girl". Aus dem Französischen von Silv Bannenberg. € 24,80 / 120 Seiten. Reprodukt, Berlin 2022

Foto: Reprodukt

BÜCHER FÜR JEDES ALTER

Lyrik sehen

Für 2023 wünschen wir allen jede Woche ein Gedicht! Kalender in Küche, Bad oder Klo aufhängen, (vor)lesen, anschauen, wirken lassen …

Internationale Jugendbibliothek (Hg.), "Der Kinder Kalender 2023". Mit 53 Gedichten und Bildern aus der ganzen Welt. Mehrsprachig. € 22,70 / 60 Seiten. Moritz-Verlag, Frankfurt am Main 2022

Foto: Moritz Verlag

Aus dem Leben

Durch den Alltag tanzen und übers Meer fahren, Kastanien sammeln, Brücken bauen und süßgelbe Kekse backen – und dabei wachsen, wachsen, wachsen. Schöne Gedichte und Bilder über Kindheit – für Kinder und alle anderen.

Michael Hammerschmid, María José de Telleria, "wer als erster". € 16,– / 32 Seiten. Jungbrunnen, Wien 2022

Foto: Jungbrunnen

Ohrenschmaus

Launig erklärt und witzig illustriert werden hier 50 Instrumente, vom Banjo bis zum Theremin, vorgestellt. QR-Codes führen zu Musikstücken, die extra für dieses Buch komponiert und aufgenommen wurden.

Ole und Hans Könnecke, "Hört sich gut an! 50 Instrumente und wie sie klingen." € 21,50 / 112 Seiten. Hanser, München 2022

Foto: Hanser

Sagenhaft schön

Gekonnt leichtfüßig und verständlich entführt uns Heinz Janisch in die Sagenwelt des Ovid. Ein echter roter Faden zieht sich durch diesen wunderschönen Erzählband bis hin zu Ariadne.

Heinz Janisch, Ana Sender (Ill.), "Das goldene Zeitalter. Die Metamorphosen des Ovid". € 23,95 / 96 Seiten. Nord-Süd-Verlag, Zürich 2022

Foto: Nord-Süd-Verlag