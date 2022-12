Liebe Leserin, lieber Leser,

Apple, Google und Microsoft haben ein gemeinsames Vorhaben: Das klassische Passwort ablösen und dank Passkeys deutlich sicherer machen. Ein genauer Blick auf dieses ambitionierte Unterfangen.

Und: Sexismus in Gaming ist weiterhin ein großes Problem. Das fängt bei einem stark von Männern dominierten Arbeitsumfeld an, geht über die noch immer fragwürdige Darstellung von Frauen in vielen Videospielen und endet bei dem toxischen Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht in Sprachchats beliebter Games.

Konfrontiert mit einer Sammelklage sagt Tesla außerdem, dass "ein Fehlschlag bei der Verwirklichung eines langfristig angestrebten Ziels kein Betrug ist".

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!







Passkeys: Wie Apple, Google und Microsoft gemeinsam das Passwort abschaffen wollen

Sexismus im Gaming: "Sprich nur, wenn du gefragt wirst"

Tesla: Autopilot ist vielleicht ein "Fehlschlag", aber "kein Betrug"

Chrome soll künftig weniger Speicher und Strom verbrauchen

Twitters Premium-Konto "Twitter Blue" kehrt zurück – mit teils höheren Preisen

Nach antisemitischen Aussagen: Peloton entfernt Kurse mit Musik von Kanye West