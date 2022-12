Chanel

Das französische Modehaus Chanel, das alljährlich im Dezember seine "Métiers d'Art"-Kollektion präsentiert, schlug erstmals seit 2018 wieder im Ausland auf.

Zum ersten Mal veranstaltete Chanel eine Show in Afrika – und mit dem Senegal noch dazu in einer ehemaligen französischen Kolonie. Im Anschluss an die Dakar Fashion Week wurden die 850 Gäste nicht nur zur Show im ehemaligen Justizpalast eingeladen, sondern das Event wurde in ein dreitägiges Festival eingebettet.

Dem Veranstaltungsort wurde Tribut gezollt: Der Musiker Obree Daman eröffnete die Show, 19 der 62 Models stammten aus Afrika, davon zwölf aus dem Senegal. Das Make-up-Team bestand zur Hälfte aus lokalen Professionals. Das Modehaus will im Jänner nach Dakar zurückkehren, die Zusammenarbeit mit senegalesischen Künstlern und Handwerkern soll in einer Ausstellung in Paris münden.