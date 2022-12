Für Frischfischfreunde

Einmal im Monat verschickt die Fischerei Ausseerland Saiblinge und Forellen frisch aus dem Salzkammergut in einer fast komplett recyclebaren Eisbox.

www.fischereiausseerland.at





Für Craftbier-Trinker

Es muss nicht immer Märzen sein – auch wenn der konservative Biertrinker sich vielleicht an der monatlich gelieferten Kiste Stiegl Goldbräu oder Stiegl hell erfreuen mag. Diese beiden Sorten gibt es im Abo (https://www.stiegl-shop.at/braushop/at/shop/biere/bier-abo/). Wer sich an etwas bitterere Biere herantraut, ist wahrscheinlich mit dem Abo von Trumer besser bedient: Braumeister Felix Bussler tüftelt immer wieder an Rezepten für hopfenbetonte (Pils-)Biere – viermal im Jahr verschickt er eine "Hopfenbox" mit jeweils sechs Flaschen von drei verschiedenen Bieren plus zwei Gläsern (https://www.trumer.at/das-abo/). Ebenfalls viermal im Jahr verschickt die Stiftsbrauerei Schlägl ihre jeweils aktuellen Sondersude – zehn Flaschen und zwei Gläser; da sind dann auch Besonderheiten wie Emmerbier oder Blumenbier mit Lavendel dabei (https://shop.stiftsbrauerei-schlaegl.at/schlaegl-bierabo). Bei den angeführten Brauereiangeboten sind die Biere aus eigener Herstellung. Mehr Vielfalt verspricht der auf den Versand von (bruchsicher verpacktem) Craftbier spezialisierte Getränkehändler Kalea: Sein Bierabo umfasst monatlich ein Dutzend Spezialitäten aus unterschiedlichen Brauereien (www.beertasting.com).

Für feine Gaumen

Champagner von Winzern kennenlernen, die großteils nicht in Österreich angeboten werden: Das ist mit dem Champagner-Abo von Aux Bulles möglich. Bérénice Schweiger verschickt alle zwei Monate einen Karton mit zwei unterschiedlichen Flaschen Champagner (nachhaltig produziert, manche Betriebe sind bereits biozertifiziert). Dazu gibt es Informationen über die beiden Champagnerflaschen, die enthalten sind, sowie ein passendes, saisonales Rezept und eine Tasting Note, die man allein oder auch mit Gästen ausfüllen und sich damit intensiv mit dem Thema Champagner auseinandersetzen kann. Bestellungen fürs erste Paket sind innerhalb Österreichs bis 21. Dezember möglich, wer einen Gutschein unter den Baum legen möchte, kann ihn gar noch bis 23. Dezember bestellen.

Zur Wahl stehen zwei Abos: Das Abonnement Découverte um 89 Euro und das Abo Préstige um 119 Euro. Wer gleich vier Flaschen geliefert bekommen möchte, kann auch beide Abos zusammen bestellen. Langweilig wird das auch über die Jahre nicht, denn einerseits kreieren die Winzer neue Cuvées oder Champagner aus Einzellagen, andererseits kommen jährlich neue Anbieterinnen und Anbieter dazu.

www.auxbulles.at





Für Leseratten

Wer sich über regelmäßig neue Lektüre freut und sich noch dazu überraschen lassen möchte, ist mit einem eigens auf Lesevorlieben zugeschnittenen Bücherabo gut beraten.

Beispielsweise bei www.leporello.at, buchkontor.at, www.heyn.at





Für Naschkatzen

Ob Kokos, Schoko oder gemischt – Schwedenbomben und andere Süßigkeiten gibt's als Monats-Abonnement im Onlineshop von Niemetz.

www.shop.niemetz.at









Für Modefans



Modell Downtown von Balenciaga oder doch die Puzzle Hobo von Loewe (s. Bild)? Über die Plattform Fobe lassen sich It-Bags im Abo mieten.

www.fobe.me





Für grüne Daumen

Lokal und saisonal ist der Ansatz des Wiener Floristen Ewald Pühringer. Seine Blumenabos sind flexibel wählbar, Vasen werden mitgeliefert.

www.ebosco.at

Für Uhren-Aficionados

Bei Breitling Select kann man drei Uhren der Marke im Wechsel über einen Zeitraum von zwölf Monaten abonnieren. Die Gebühr wird beim Kauf gegengerechnet.

www.breitling.com/at-de/breitlingselect





Für Gourmet-Hunde

Frisch gekochtes, auf die Bedürfnisse des Wauzis zugeschnittenes Hundefutter liefert dieses spezielle Abo ans Haustier, äh, an die Haustür.

www.hellobello.at





Für Kalte Füße

Socken sind nicht selten die Stiefkinder im Kleiderschrank, auf die so manches Loch lauert. Wer regelmäßig mit Frischware versorgt werden will, kann auch ein Sockenabo bestellen.

www.falke.com





Für heiße Tassen

In der Früh die Teedose öffnen und mit Schrecken feststellen, dass diese fast leer ist? Das könnte ein Tee-Abo verhindern, was beispielsweise von Haas & Haas offeriert wird. Die gewünschte Sorte – zur Auswahl stehen mehr als 300 Sorten – lässt sich im Onlineshop als Abo alle zwei, drei oder sechs Monate bestellen, dafür gibt es einen Rabatt von fünf Prozent. Der Tee wird dann verschickt oder kann auch am Stephansplatz abgeholt werden.

haas-haas.at

