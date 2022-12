WISSEN: Der nächste Rektor der WU Wien

Rupert Sausgruber (54) habilitierte 2005 an der Universität Innsbruck und war dort anschließend außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. Nach internationalen Forschungsaufenthalten etwa an der Universität Kopenhagen, dem Max-Planck-Institut in Jena, dem Economic Science Laboratory an der University of Arizona oder dem Office of Tax Policy Research an der University of Michigan wurde er 2013 als Professor für Public Economics an die Wirtschaftsuniversität Wien berufen. Seit 2018 ist er auch Vorstand des Departments für Volkswirtschaft.

In seiner Forschung untersucht er, wie neue Entwicklungen in der Verhaltensökonomik das Wissen und Verständnis der Finanzwissenschaft fördern und in Bereichen wie Besteuerung, Umverteilung, Kooperation, Wahlen, Bildung und Arbeitsanreize eine besondere Rolle spielen.