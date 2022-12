Im Regierungsviertel in St. Pölten stehen hitzige Debatten bevor. Foto: apa / helmut fohringer

St. Pölten – Im niederösterreichischen Landtag herrscht teils große Unzufriedenheit mit den Berichten des Landesrechnungshofs. Er hatte ja vergangene Woche die Ergebnisse seiner Sonderprüfungen zu drei landeseigenen Unternehmen abgegeben – auf Antrag von SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos, die illegale Parteienfinanzierung durch die ÖVP in Form von Inseraten vermuten.

Rund um die Sitzung des Rechnungshofausschusses im Landtag werden mehrere Parteien dem Vernehmen nach ihre Ablehnung der Ergebnisse kundtun. Angekündigt sind Pressekonferenzen von SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos – sowie ein Hintergrundgespräch mit Landesrechnungshof-Chefin Edith Goldeband.

Lückenhafte Berichte

Denn wie Recherchen von "Profil" und STANDARD ergeben haben, weisen die ersten drei Berichte Lücken auf: Zwar hat der Landesrechnungshof die Inseratenvergabe der Unternehmen geprüft. Doch welche Medien wie viel Geld von den Unternehmen erhalten haben, bleibt unklar. Die empfangenden Medien wurden zwar aufgezählt, aber nicht mit den recherchierten Zahlen verknüpft. Geprüft wurden die Radland GmbH, die Familienland GmbH und die Landesgesundheitsagentur, Dachorganisation für sämtliche Spitäler und Pflegeheime des Landes. Der Rechnungshof argumentierte die Geheimhaltung genauer Ergebnisse mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Darüber hinaus sorgen Änderungen in der schlussendlich veröffentlichten Version für Unmut. Wie die Onlineplattform "Zackzack" berichtete, fehlen an zumindest einer Stelle die Namen jener Medien, die Inserate empfangen haben. Darunter befinden sich auch Zeitschriften von ÖVP-Teilorganisationen. Im Zwischenbericht, der in der Vorwoche an die niederösterreichische Landesregierung geschickt worden war, waren die Namen der Medien noch enthalten.

Namen "wie vorgesehen" entfernt

Landesrechnungshof-Chefin Goldeband erklärt das auf STANDARD-Anfrage damit, dass die Aufzählung der Medien nur in der vertraulichen Version an die Landesregierung enthalten gewesen sei, da sie "aus einer internen Unterlage der NÖ Familienland GmbH (Kommunikationskonzept)" stamme, "die nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist". Die Namen wurden dann "wie vorgesehen" entfernt. "Diese und die weiteren redaktionellen Änderungen dienten der Qualitätssicherung, der sprachlichen Angleichung der Berichte und der gebotenen Gleichbehandlung der überprüften Rechtsträger."

Nach der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungshof-Ausschusses am Vormittag und den Pressekonferenzen der Parteien werden die Berichte der Sonderprüfungen auch Thema in der Landtagssitzung am Nachmittag sein. DER STANDARD berichtet laufend. (Sebastian Fellner, 15.12.2022)