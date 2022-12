Viel Vorhangeinsatz für eine Komödie mit viel Schein: "Wie es euch gefällt" am Burgtheater. Foto: Susanne Hassler-Smith

Wieviel Shakespeare steckt in einer Shakespeare-Inszenierung 2022? Die Frage allein insinuiert, es könne sich dabei vermutlich um "nicht mehr sehr viel" handeln. Schon bei Thorleifur Örn Arnarssons Sturm-Interpretation im Frühling dieses Jahres am Burgtheater zogen Versliebhaberinnen und Originalton-Imaginatoren ins Feld, um den Elisabethaner vor heutigen Auslegungsversuchen in Schutz zu nehmen. Und das könnte auch angesichts von Wie es euch gefällt passieren. Die Komödie, vermutlich 1599 entstanden, feierte am Samstag im Haus am Ring Premiere.

Die Inszenierung von Tina Lanik wird über drei Stunden lang – ähnlich wie Arnarssons Sturm – musikalisch getragen. Dabei kommt eine eigene Fassung der zehn Jahre alten, straffen Übersetzung von Jürgen Gosch und Angela Schanelec über die Rampe. Und dabei machen wiederum die elegischen Lieder des österreichischen Musik-Rising-Stars Oskar Haag (17) vor allem der Melancholie unglücklicher Verliebtheit Platz. Im lilafarbigen Rüschenkleid zieht dieser junge Mann mit Gitarre und hinreißender Stimme wie ein Liebesengel durch die Szenen. Zu hören sind Ausschnitte etwa aus Stargazing, jener Nummer, die Haag 2021 bekannt gemacht hat. Im Mai soll sein erstes Album erscheinen.

Zwischenapplaus hat sich das Premierenpublikum zwar verkniffen, gebannt hat der junge, sichtlich bühnenerfahrene Musiker und aber alle, und es stellte für die Schauspieler keine unerhebliche Hürde dar, nach so gefühlvollem Gesang wieder die Sprechrollen voranzutreiben. Man könnte also sagen, Laniks Wie es euch gefällt besteht aus 30 Prozent Oskar-Haag-Konzert, 51 Prozent Shakespeare-Übersetzung, zehn Prozent Endlosvorhang – und der Rest ist pink.

Angesichts eines ganz in Rosarot, Fuchsia und Violett gehaltenen Kostümbilds von Aino Laberenz darf man dem Abend die Message Think pink! unterstellen, also alles ein wenig locker zu sehen und auf Konventionen zu pfeifen. Zum Beispiel nicht gleich ausrasten, wenn ein Mann ein Kleid trägt. Zumal es sich dabei ja um treuestes Elisabethanisches Gebaren handelt.

In Shakespeares Verwechlungskomödie findet neben anderen Täuschungsmanövern das zentrale Liebespaar Rosalinde (Nina Siewert) und Orlando (Christoph Luser) erst durch Geschlechterverkleidung zueinander: Erstere staffiert sich als Mann aus und leistet under cover Coaching-Arbeit für den in die Wälder von Arden verbannten angebeteten Orlando. Ein Spiel im Spiel also, für das Stefan Hageneier eine Bühne innerhalb der Bühne konstruiert hat, auf der unendlich lange Vorhangbahnen im Oval flugs auf- und zugezogen oder einfach im Kreis weitergezogen und je nach Bedarf und Gefühl umklammert oder sich als Teil des Kostüms geschnappt werden. Toll!

Lanik unterstreicht die Magie dieser märchenhaften Shakespeare-Komödie und feiert nicht nur mit dieser intensiven und reizvollen Vorhangperformance den schönen Schein, sondern platziert auch gleich ein prächtiges, pinkes Einhorn mitten in den Ardenner Wald, wo, glaubt man dem dort verbannten Fürsten (Martin Reinke), ein herrschaftsfreies nettes Leben gedeiht. Reinke streift dort als Hipster-Herzog herum und spielt in einer Doppelrolle (sowie drittens einen Schäfer) auch den Usurpator selbst, der daheim im Zaubermantel krakenhaft mit seinen Walking-Sticks den ganzen Tag aggressiv in die Luft sticht und blindwütig Leute in die Verbannung kommandiert.

Die Inszenierung schält einige temperamentvolle Charaktere heraus, darunter zwei vielversprechende Neuzugänge im Ensemble, Tilman Tuppy als liebesramponierter und sangesmutiger Schäfer Silvius als auch der stimmstarke Ringer von Lukas Vogelsang – ein Schauspieler, der wie selten einer über ein Ringtheater-adäquates Stimmvolumen verfügt.

Nina Siewert verbirgt ihr inneres Emotionschaos unter panzerhafter Motorradbekleidung, ähnlich Sabine Haupt als ihre Begleiterin Celia, während Christoph Luser mit seiner Orlando-Rolle weitgehend fremdelt. Andrea Wenzel schöpft das Ausgeliefertsein ihres Narren aus ihrer kreatürlichen Drahtigkeit und schummelt gekonnt zwei, drei Nestroy-Töne hinein. Zwecks Abfederung der originalen Geschlechterschieflage wurde aus Oliver eine Olivia (Alexandra Henkel) und aus Jaques eine Madame Jaques (Charlotte Schwab als Gast).

Laniks Konzept überzeugt. Shakespeares faszinierende Komödienwelt auf musikalische Beine zu stellen, geht auf. Oskar Haag, der hier als Integrationsfigur für ein jüngeres und pop-affines Publikum fungiert, wird gänzlich zu einer Figur aus dem Shakespeare-Universum (er verkörpert u.a. auch den Edelmann Amiens). Die Dramen lassen das zu, nicht zuletzt deshalb erweist sich der Mann aus Stratford upon Avon auf den Bühnen so derart beliebt und bis heute inspirierend. (Margarete Affenzeller, 19.12.2022)