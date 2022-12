Die Weiche

Gesalzene Butter von Burro Brazzale. Foto: Lukas Friesenbichler

Beim Essen sind die Italiener spitze, beim Buttermachen aber nicht. Zumindest wenn es nach diesem Test geht. Die einzige italienische Butter hat ein seltsames, einfach nur nach Fett schmeckendes Aroma. Von Butter so gut wie keine Spur. Auch nicht bei der Streichfähigkeit: Unglaublich weich ist sie, wenn man sie aus dem Kühlschrank holt. Zumindest lässt sie sich gleich verwenden.

Burro Brazzale, 125 g, bei Billa Plus um € 3,19

2 von 6 Sternen





Die Grobe

Gesalzene Butter von Spar Premium. Foto: Lukas Friesenbichler

Den stärksten Buttergeruch im Test besitzt die gesalzene Butter von Spar. Das ist nicht negativ gemeint. Die groben und großen Meersalzkörner sind leicht erkennbar. Das ist aber auch das größte Manko der Butter: Manchmal hat man etwas zu viel Salz im Mund, erwischt man doch einmal ein Korn. Dafür überzeugt sie mit einem feinen Buttergeschmack.

Spar Premium Meersalz-Butter, 250 g, bei Spar um € 3,49

5 von 6 Sternen





Die Buttrige

Gesalzene Butter von Échiré Beurre. Foto: Lukas Friesenbichler

Ich zähle ja nicht zu den Leuten, die einfach so ein Stück Butter essen würden. Aber wenn, dann von dieser. Seit mehr als 120 Jahren stellt Échiré Butter her. Die punktgenau gesalzene Butter ist vollmundig, zart, genau so, wie Butter schmecken soll. Nicht umsonst wird sie als Königin der Butter bezeichnet. In Tokio hat man ihr sogar ein eigenes Geschäft gewidmet.

Échiré Beurre Demi-Sel, 100 g, bei Meinl am Graben um € 4,49

6 von 6 Sternen





Die Runde

Gesalzene Butter von Président. Foto: Lukas Friesenbichler

Rundes Aussehen, runder Geschmack? Kann man so sagen. Die Salzbutter von Président kommt in einer praktischen Frischeglocke. Damit soll die Butter länger halten. Geschmacklich überzeugt sie durch Frische und Cremigkeit. Etwas streichzarter könnte sie sein, also früher aus dem Kühlschrank nehmen! Die Meersalzkörner sind fein und gleichmäßig verteilt.

Président Meersalzbutter, 250 g, u. a. bei Billa um € 3,69

5 von 6 Sternen

(RONDO, Kevin Recher, 28.12.2022)