Der Direktor zieht seine Bewerbung in einer schriftlichen Aussendung zurück. Bekanntgabe der neuen Leitung morgen in einer Pressekonferenz

Martin Kusej zieht seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit am Burgtheater überraschend zurück. Foto: APA/Schlager

Die Diskussion um die Burgtheater-Ausschreibung war in diesem Herbst so heiß umkämpft wie selten zuvor. Nun tritt Direktor Martin Kušej die Flucht nach vorne an und zieht völlig überraschend seine Bewerbung in einem schriftlichen Statement zurück.

Darin heißt es: "Meine Person und das gesamte Burgtheater wurden durch den späten und langwierigen Entscheidungsprozess zur Zukunft der Burgtheaterdirektion in eine unsägliche, das Haus schädigende Situation manövriert. Grundlage für die Zukunft meiner Arbeit als Direktor über meinen laufenden Vertrag hinaus ist uneingeschränktes Vertrauen von Seiten des Eigentümers. Dies ist offensichtlich nicht gegeben, daher ziehe ich meine laufende Bewerbung zur Fortsetzung meiner Direktion mit sofortiger Wirkung zurück."

Die Bekanntgabe der neuen Leitung soll morgen, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr erfolgen, so ein Aviso der Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Ausschreibung war notwendig

Kušej steht dem österreichischen Nationaltheater seit der Spielzeit 2019/2020 vor. Eine Ausschreibung war gemäß dem Bundestheaterorganisationsgesetz notwendig geworden. Der amtierende Direktor hatte seine Wiederbewerbung bereits im Frühsommer angekündigt. Mit kritischen Tönen zu seiner bisherigen Amtszeit hat die Kulturstaatssekretärin das Feld möglicher weiterer Anwärterinnen und Anwärter über den Sommer hin in Bewegung gebracht und den Druck auf Kušej erhöht. (afze, 20.12.2022)