Wie Niall Harbison mit einem berührenden Video auf Instagram streunenden Hunden in Thailand helfen möchte

100 Streuner aus Thailand durften sich über ein weihnachtliches Festmahl freuen. Foto: Instagram/Niall Harbison

Viele Reisende kennen Thailand als Urlaubsidyll mit traumhaft schönen Stränden. Umso schwieriger ist es vorstellbar, dass Streuner in Thailand buchstäblich ein Hundeleben führen müssen. In einer rührenden Aktion hat Tierschützer Niall Harbison nun zahlreichen Hunden geholfen und sie zumindest für kurze Zeit ihr Leid vergessen lassen. Via Instagram machte er mit der Aktion auf die Tiere aufmerksam und bekam dafür binnen kürzester Zeit mehr als 345.000 Likes.

Saftiger Schinken, gebratene Würstel und Grillhuhn garniert mit jeder Menge Gemüse: Es war ein Festmahl, das Instagrammer Niall Harbison 100 streunenden Hunden mit seiner Weihnachtsaktion bescherte. Darüber hinaus durften sich die Tiere nach der Fütterung auch noch ein Spielzeug aussuchen, das Harbison zuvor in einer Spendenaktion gesammelt hatte.

Im Kampf gegen Tierleid

Die unkontrollierte Vermehrung von Streunern lässt sich in Thailand kaum noch in den Griff bekommen, die Maßnahmen der Bevölkerung sind oft brutal. Harbison geht davon aus, dass mittlerweile mehr als acht Millionen Hunde von diesem Schicksal betroffen sind, und hat diesem Problem den Kampf angesagt.

Auf seiner Spendenseite erklärt Harbison, dass er derzeit 80 Straßenhunde betreut, indem er sie füttert, medizinisch versorgt – und auch sterilisieren lässt, um der Überpopulation ein wenig entgegentreten zu können. Derzeit finanziere er das Projekt mit 2.000 bis 3.000 Dollar im Monat und sei daher auch auf Spenden angewiesen. Die Versorgung eines Hundes kostet monatliche 30 Dollar, hinzu kommen laufende ärztliche Betreuungskosten sowie einmalige Sterilisationskosten in der Höhe von rund 50 Dollar.

Niall harbison

Der Tierschützer steht seinen Angaben zufolge erst am Anfang seines Projekts: Sein Ziel ist es, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen, um 10.000 Hunden pro Monat diese Hilfe zukommen lassen zu können. Vor allem den Tieren ist es zu wünschen, dass sein Projekt gelingt. Diese und ähnlich berührende Tiergeschichten teilt auch die Webseite thedodo.com über ihren Auftritt in sozialen Netzwerken. Alleine auf Instagram hat die Plattform für Tierfreunde mehr als zehn Millionen Follower. (red, 29.12.2022)