Neuer Name, altes Lokal

Seien Sie nicht verwirrt, wenn Sie nach dem Motto im 5. Bezirk googeln. Die Bar gibt es nicht mehr – also unter diesem Namen. Das Motto heißt jetzt Thell. In einem Instagram-Posting kündigten die Besitzer die Namensänderung an. Ergibt auch Sinn: Das Lokal in der Rüdigergasse wird bereits seit vielen Jahren unabhängig von der restlichen Motto-Group geführt (dazu gehören das Motto am Fluss und das Hotel Motto). Mit dem Rebranding vollendet man diese Unabhängigkeit, heißt es. Der neue Name geht übrigens auf den Gründer des Motto, Franz Thell, zurück.

thell.restaurant

Herbergssuche

Im Bezirk nebenan gibt es ein brandneues Lokal, also mit mehr als nur einem überarbeiteten Namen. Das Maria und Josef in der Rahlgasse 1 bezeichnet sich selbst als Bar, Restaurant und Store. Man kann also nicht nur essen und trinken, sondern die Weinflasche gleich mit nach Hause nehmen. Das ehemalige Interieur-Geschäft hat Shahab Jahanbekloo übernommen, der zuvor unter anderem das Engel am Naschmarkt geführt hat und bei Neni tätig war. Passend ist auch die Küche: mediterran und orientalisch, wie zum Beispiel Oktopus vom Grill oder Safran-Huhn.

mariaundjosefwien.at

High Noon in Graz



Das beliebte asiatische Lokal Z10 in der Zinzendorfgasse hatte vergangenes Jahr dichtgemacht. In die Räumlichkeiten hat sich nun die Noonbar eingemietet und bringt einen weiteren Ramen-Laden in die steirische Landeshauptstadt. Neben klassischen japanischen Ramen soll es auch Twists des Traditionsessens geben. Dazu stehen Vorspeisen wie das Karaage (Backhendl) und Cocktails auf der Speisekarte.



noonbar.at

"The Taste"-Ableger startet

Im Februar gibt es Nachschub für "The Taste"-Fans: Die Fernsehshow startet mit einem süßen Ableger, "The Sweet Taste". Ab Mittwoch, 22. Februar, beweisen sich Köchinnen und Köche in Sachen Süßspeisen und wollen die Jury von ihren Kreationen überzeugen. Dort sitzen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner, die auch die Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen. Drei Folgen lang dreht sich alles um Tarte Tatin, Mousse und Mille-feuille auf einem kleinen Löffel angerichtet. (rech, 23.1.2023)