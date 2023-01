Das Wahlplakat. Foto: SPÖ Niederösterreich

Die SPÖ Niederösterreich hat am Dienstag zumindest auf digitalen Plattformen ein interessantes Wahlplakat vorgestellt. Neben einem Porträtfoto von Spitzenkandidat Franz Schnabl steht die Beschreibung "der rote hanni", in Anlehnung an den Spitznamen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Das Wort "rote" ist in der Farbe Rot gehalten. Nachsatz auf dem Plakat: "so sind wir".

"Wir verstehen gut, dass viele von der ÖVP NÖ nach dem gestrigen Auftritt von Mikl-Leitner peinlich berührt sind", schreibt Schnabl dazu auf seinen Accounts in den sozialen Netzwerken, gefolgt von einem Wahlvorschlag: "Aber es ist nicht zu spät, es gibt eine Alternative am 29. Jänner!"

Am Montag fand der Wahlkampfauftakt der ÖVP Niederösterreich statt, der von ORF-Talkmasterin Vera Russwurm moderiert wurde.

Auf der Homepage der SPÖ Niederösterreich sind weitere Wahlplakate zu sehen, die auf eine Referenz auf Mikl-Leitner verzichten. Auf einem steht "preise NIEDER österreich!", ein anderer Spruch lautet "sani & sozi". Mit einem Plakat beziehen sich die Sozialdemokraten auf die Grünen: "grün war die hoffnung. rot ist die zukunft".

Die Landtagswahl in Niederösterreich findet am 29. Jänner statt. Bei der bisher letzten Wahl vor vier Jahren kam die SPÖ auf 23,92 Prozent der Stimmen und belegte hinter der ÖVP (49,63 Prozent) Platz zwei. (luza, 10.1.2023)