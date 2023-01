Ein Demonstrant läuft während der Großdemonstration an der Polizei vorbei. Foto: APA / AFP / INA FASSBENDER

Düsseldorf/Erkelenz – Bei den Ausschreitungen am Rande der Kundgebung gegen den Abriss des Dorfes Lützerath im nordrhein-westfälischen Braunkohlerevier sind am Samstag über 70 Einsatzkräfte verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.

Über die Anzahl verletzter Demonstranten könnten keine Angaben gemacht werden, da diese nicht gemeldet worden seien. Bei der Demonstration hatten Protestierende versucht, in das Abbaugebiet Garzweiler II zu gelangen. Kurzfristig wurden Wasserwerfer eingesetzt, um die Demonstranten zu stoppen.

Der Polizeisprecher korrigierte am Sonntag Angaben zur Zahl der Gegner des Braunkohle-Abbaus. Demnach hatten sich rund 15.000 Menschen an den Protesten beteiligt. In früheren Angaben war von rund 6.000 die Rede. Die Veranstalter schätzten die Zahl auf 35.000.

Räumung soll fortgesetzt werden

Die Polizei will am Sonntag die Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler fortsetzen. Auf dem seit Mittwoch abgeriegelten Dorfgelände halten sich nach Polizeiangaben weiterhin Klimaaktivisten auf, etwa in Baumhäusern. Zwei Aktivisten harrten außerdem in einem Tunnel unter einem Gebäude aus. Wie viele Kohlegegner noch auf dem Gelände sind, ist nicht bekannt.

Der Energiekonzern RWE hatte am Samstag von Vorbereitungen gesprochen, um die beiden Aktivisten aus dem Tunnel zu holen. "Es wird an einem Rettungskonzept gearbeitet", sagte ein Unternehmenssprecher. Man sei dabei auch mit externen Experten und dem Technischen Hilfswerk in Kontakt. "Die beiden, die da unten sitzen, sind nach eigenen Angaben wohlauf." Sie hätten etwa keine Probleme mit Frischluft.

Das Dorf Lützerath, ein Ortsteil von Erkelenz westlich von Köln, ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die wenigen Gebäude der Siedlung werden abgerissen, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern. (Reuters, APA, 15.1.2023)