Die britische Zeitung liefert Inspirationen für das neue Reisejahr: Von den österreichischen Alpen bis an die Via Appia

Es ist mitten im Winter und so manche denkt bereits darüber nach, wo es im heurigen Jahr im Urlaub hingehen soll. Eine Hilfestellung bei der Planung könnte eine inspirierende Liste des Guardian geben. Die britische Tageszeitung stellt 23 Reiseziele in Europa vor: Von einem wenig bekannten portugiesischen Fischerdorf bis hin zu Frankreichs neuester gastronomischer Hauptstadt deckt die Zusammenstellung alle Ecken Europas ab und konzentriert sich auf "nachhaltige Abenteuer". Wir haben uns zehn herausgepickt:

Fuseta, Portugal

Weißer Sand, türkisfarbenes Meer: Das bietet das portugiesische Fischerdorf Fuseta, rund 25 Kilometer von Faro entfernt. Hier finde man vor allem eines: Ruhe, befindet der Guardian.

Cinque Terre mit dem Nachtzug

Foto: Getty Images/iStockphoto/Julia Lavrinenko

Im vergangenen Monat wurden zahlreiche neue Nachtzüge auf die Schiene gebracht. Mitdem Nachtzug von München nach Ligurien etwa kommt man in 15 Stunden an die Küste der Cinque Terre.

Kranj, Slowenien

Unser Nachbarland hat sich voll auf umweltbewusstes Reisen spezialisiert. Stolz ist man daher, dass Kranj, die drittgrößte Stadt des Landes, die Auszeichnung "European Destination of Excellence" für ihren nachhaltigen Tourismus erhalten hat. Die Stadt liegt in den slowenischen Alpen, auf halbem Weg zwischen Ljubljana und dem Bleder See, die 30 Meter tiefe Kokra-Schlucht verläuft mitten durch die Stadt.

Spetses, Griechenland

Foto: Rechte: Getty Images/iStockphoto/paulshark

Im neuen Krimistreifen "Glass Onion: A Knives Out Mystery" hat die griechische Insel Spetses ihren großen Auftritt. Die autofreie Insel sei mit ihrem altmodischen Flair, ihrer neoklassizistischen Architektur und den Pferdekutschen seit langem bei den Athenern beliebt, schreibt der Guardian. Vermutlich wird das Eiland heuer noch ein paar mehr Fans bekommen.

Die Seen um Imotski, Kroatien

Foto: imago images / Pixsell

Elf Seen durchziehen die Karstlandschaft rund um die Stadt Imotski. Hervorzuheben ist vor allem der Blaue See am Rande der Stadt. Zusammen mit dem Naturpark Biokovo sind die Seen von Imotski Anwärter auf den Unesco-Status im Jahr 2023.

Haute-de-France, Frankreich

Die nördliche Region Hauts-de-France wurde zur European Capital of Gastronomy 2023 ernannt. Zu den zahlreichen Initiativen gehören eine "Route de la bière" mit jeder Menge Craft Beer, Käseverkostungen, Märkten, Food Festivals, Führungen, Workshops und und und.

Leipzig, Deutschland

Foto: imago images/Zoonar

Von historischen Stätten wie dem Völkerschlachtdenkmal bis zum pulsierenden Nachtleben habe Leipzig kulturell einiges zu bieten, befindet der Guardian: Wagner wurde hier geboren, Bach, Mahler und zwei Schumanns lebten und arbeiteten in der Stadt, Goethe schrieb einen Teil des Faust in "Auerbachs Keller", und auch Schillers "Ode an die Freude" entstand in der Stadt. Es gibt zahlreiche Museen und Festival zu besuchen, die Kampagne "Die ganze Stadt als Bühne" wird das kulturelle Angebot 2023 erweitern.

Bergsteigerdörfer, Österreich

Foto: TVB Wipptal

Wer die Natur in Ruhe genießen möchte, fernab von Konsum und Beton, für den sind die Bergsteigerdörfer die ideale Wahl, liest man beim Guardian. Denn dieser vom Österreichischen Alpenverein verwaltete Zusammenschluss von Urlaubsorten verspreche ein "pures" Bergerlebnis. Die 36 Dörfer in Österreich (sowie in den Nachbarländern Deutschland, Italien, Schweiz und Slowenien) sind so klein und dünn besiedelt, dass selbst Einheimische eine Karte bräuchten, um einige von ihnen zu finden, heißt es weiter. Dennoch bemühen sich die Einwohner, ihre Kultur und Traditionen zu bewahren. Hier übernachtet man in Unterkünften, die von Einwohnern und kleinen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, und nicht in eigens errichteten Chaletdörfern.

Via Appia, Italien

Die Via Appia, die Königin der Straßen, wurde 190 vor unserer Zeitrechnung fertiggestellt. Sie führte (und führt) von Rom nach Brindisi. Mit einem 20 Millionen Euro teuren Projekt will Italien die vielfach nicht mehr sichtbare, antike Straße wieder zum Leben erwecken. Heuer wird die Straße in der Nähe von Benevento in Kampanien und Mesagne in Apulien restauriert. Die Fortschritte kann man auf camminodellappia.it verfolgen.

Málaga, Spanien

Foto: imago images/ZUMA Wire

2023 jährt sich der Todestag von Pablo Picasso zum 50. Mail. Ganz Spanien feiert mit, aber speziell in Málaga, der Geburtsstadt des Künstlers, geht es rund: Das Picasso-Museum Málaga zeigt "Picasso: Matter and Body "(8. August bis 10. September) und "Echo of Picasso" (2. Oktober bis 24. März 2024), und das Museum in Picassos Geburtshaus "The Ages of Pablo" (21. Juni bis 1. Januar 2024). Fans können auch die Kirche besuchen, in der er getauft wurde, den Ort, an dem seine Schule stand, und die Stierkampfarena Malagueta, wo er mit seinem Vater Stierkämpfe besuchte. (red, 17.1.2023)