In einer Geschäftsordnungssitzung wollten die Fraktionen im ÖVP-U-Ausschuss einen letzten Versuch unternehmen, Befragungstage für das Finale festzulegen. Doch daraus wurde nichts, die ÖVP ließ den Termin platzen

Der ÖVP-U-Ausschuss dürfte ohne weitere Befragungstage zu Ende gehen. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Es sollte Mittwoch Mittag der letzte Anlauf, doch noch zu einer Einigung in Sachen Fahrplan für die verbleibenden beiden Wochen im ÖVP-U-Ausschuss zu finden, sein, doch dazu kam es nicht: Die für 13 Uhr anberaumte Geschäftsordnungssitzung kam kurzfristig nicht zustande. Den Grund dafür schilderte U-Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobokta (ÖVP) in einer Mail an die Fraktionsführerinnen und Fraktionsführer: Der Rundlauf zum Sitzungstermin des U-Ausschusses wurde nicht von allen Parteien unterzeichnet. Konkret verweigerte die ÖVP ihre Unterschrift. "Ich halte dieses Vorgehen für außerordentlich bedauerlich", schreibt Sobotka, der sich damit "gemäß der parlamentarischen Praxis außer Stande" sieht, "eine Sitzung einzuberufen".

Dass bis zum eigentlich 1. Februar laufenden ÖVP-U-Ausschuss noch Befragungstermine stattfinden, ist damit noch unwahrscheinlicher geworden, wenn nicht sogar endgültig vom Tisch. SPÖ, FPÖ, Neos und Grüne rechnen jedenfalls nicht mehr damit, dass es noch möglich sein wird, einen Konsens in der Frage der Befragungstermine zu finden. Für rechtsgültige Ladungen von Auskunftspersonen wäre es ohnehin schon zu spät. Da die Frist von zwei Wochen bis Ende Jänner nicht mehr eingehalten werden kann, seien rechtmäßige Ladungen nicht mehr möglich.

Bereits Dienstag Mittag hatten die Fraktionen bei einem von Sobotka angesetzten Treffen versucht, eine Einigung herbeizuführen. Der Vorschlag von Dienstag – auf den sich Opposition und Grüne geeinigt hatten – sah drei Befragungstage vor. Konkret sollten am 23., 27. und 30. Jänner Befragungen stattfinden. Doch die ÖVP hat sich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen.

Scharfe Kritik von Opposition und Grünen

Die ÖVP habe "um fünf vor zwölf" die anderen Fraktionen darüber informiert, dass sie nicht an der Sitzung teilnehmen werde, sagte SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. Dadurch konnte die geplante Sitzung nicht stattfinden und weitere Beweisanträge der Grünen und der SPÖ nicht eingebracht werden. "Die ÖVP torpediert diesen Ausschuss seit Tag 1. So weit, dass wohl keine Befragungen mehr möglich sind", sagte Krainer.

Für FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker scheint klar, weshalb die ÖVP heute nicht erschienen ist. "Da dürfte heute das türkis-schwarze Telefon geläutet haben, und Mikl-Leitner gesagt haben: 'Dreht's das ab'". Die ÖVP habe sich damit aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen, nun sei es Zeit für eine ernsthafte Diskussion, "wie man sich in diesem Haus verhalten kann, und wie nicht".

NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper bezeichnete den heutigen Tag als "schlimmer als Kindergarten". Sie kritisierte abermals die "rot-schwarzen Streitereien", die dazu geführt hätten, dass nun keine Befragungen mehr möglich seien. Wie auch Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli bedauerte sie das "unrühmliche vermeintliche Ende des Ausschusses". Tomaselli erwartet sich, dass Sobotka um "eine Lösung bemüht ist, die weitere Beweisanfragen ermöglicht". Dem Vernehmen nach soll heute oder morgen eine Sonderpräsidiale einberufen werden. (Sandra Schieder, 18.1.2023)