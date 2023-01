"Süderweiterung Terminal 3": Der Flughafen Wien plant einen Zubau mit rund 70.000 Quadratmetern. Baubeginn soll Mitte 2023 sein. Foto: Flughafen Wien AG

2022 ist die Luftfahrt wieder zurückgekehrt. Das spürte auch der Flughafen Wien, wo sich das Passagieraufkommen mehr als verdoppelt hat und nun insgesamt bei etwa 75 Prozent des Vorkrisenniveaus liegt. Das gab die Flughafen Wien AG anlässlich der Präsentation ihrer Unternehmenszahlen bekannt. Vorstand Julian Jäger: "Für 2023 erwarten wir daher weiteres Wachstum auf 26 bis 27 Mio. Passagiere am Standort Wien."

Österreichische Kulinarik

Und weil es gerade so gut läuft, wolle man ein während der Coronakrise auf Eis gelegtes Projekt wieder aufnehmen, die "Süderweiterung Terminal 3": In einem Erweiterungsgebäude des Terminal 3 sollen auf rund 70.000 Quadratmeter Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, zusätzliche Bus-Gates sowie zahlreiche neue Shopping- und Gastronomieflächen mit über 30 neuen Outlets entstehen, heißt es in einer Aussendung. Dabei werde ein "besonderer Schwerpunkt auf österreichischer Kulinarik und lokalen Marken liegen." Das neue Gebäude soll auch eine Transferverbindung zwischen den F-, G- und D-Gates schaffen.

Eine weitere Neuerung: Die zentrale Sicherheitskontrolle aus dem Terminal 3 soll künftig in der neuen Süderweiterung zu finden sein – damit entsteht mehr Aufenthaltsfläche, argumentiert man. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Mitte 2023 vorgesehen, 2027 soll die neue Süderweiterung in Betrieb gehen. "Passagiere erwartet dann ein neues Reiseerlebnis in modernem Ambiente", verspricht man. Die eigene Sonnenstromproduktion werde 2023 zudem von bisher 26 auf rund 45 Hektar verdoppelt, was rund 100.000 installierten Photovoltaikpaneelen entspreche. Damit werde der Strombedarf des Flughafenstandortes zu rund 40 Prozent gedeckt. (red, 20.1.2023)