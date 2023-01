Auch in diesem Jahr kürt Holiday Check heimische Hotels, die aus Sicht der Userinnen und User der Bewertungsplattform einen ausgezeichneten Job gemacht haben

Auf Basis von über 623.000 echten Bewertungen, wie die Bewertungsplattform in der entsprechenden Aussendung betont, können sich insgesamt 596 Hotels aus 32 Ländern über die Auszeichnung freuen. Auch in Österreich gibt es mit 80 Awards wieder eine ganze Menge Gewinner-Hotels.

Hier sind die Top 10

1. Hotel Waldfrieden, Schladming, Steiermark

Foto: Hotel Waldfrieden

Gegenüber der Seilbahn Hochwurzen in Rohrmoos, auf einer Höhe von 1.100 Metern gelegen, befindet sich das Hotel Waldfrieden. Aber nicht nur die Lage bringt das Haus auf Platz 1 der beliebtesten Hotels in Österreich: Gäste beschreiben das Viersterne-Hotel in Bewertungen als sehr schönes, gepflegtes, familiengeführtes Haus, das Essen als "sehr sehr sehr lecker". Der Ausblick auf den Dachstein, die sauberen Zimmer und der große Wellnessbereich mit Pool begeistern die Gäste. Sie schwärmen vom persönlichen Service und dem Eingehen auf individuelle Wünsche.

2. Natürlich. Hotel mit Charakter, Fiss, Tirol

Foto: Natürlich. Hotel mit Charakter

Direkt im Tiroler Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis liegt das Viersterne-Hotel nur wenige Schritte von der Piste entfernt. Neben der ruhigen Lage mit Bergpanorama schätzen Holiday Check-User und -Userinnen besonders die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit des Teams, aber auch das umfangreiche Frühstück mit regionalen Spezialitäten und die Möglichkeit, im Hotel bereits Skipass und Skikurs zu reservieren. Stammgäste schwärmen von den hervorragenden Matratzen, den modernen, geschmackvollen Zimmern und dem schönen Spa-Bereich.

3. Hotel Kristall, Großarl, Salzburg

Foto: Hotel Kristall

Das Viersterne-Haus mit 35 Zimmern wird als familiär geführt und besonders geeignet für Familien mit Kindern beschrieben. Es liegt nur 300 Meter vom Skilift entfernt und direkt am Übungshang. Im Sommer freuen sich Gäste über das dichte Netz an Wanderwegen. Mehrfach wird in den Bewertungen das offene Ohr des Service-Personals und die "Gastfreundschaft mit Seele" gelobt. Der Wellness-Bereich mit mehreren Saunen sei zum Wohlfühlen, die Spielzimmer beliebt und gut ausgestattet und die Gastronomie sei "auf Spitzenniveau".

4. Romantik & Spa Alpenherz, Ladis, Tirol

Foto: Romantik & Spa Alpen-Herz

Als sehr romantisch gilt das Viersterne-Wellness- und Aktivhotel für Erwachsene. Besonders finden Gäste die freistehenden Badewannen im Zimmer, den In- und Outdoorpool, die Event-Sauna mit Show-Aufguss, den Kuschelgarten mit zahlreichen Liegen und das Yogahaus. Das allabendliche Sechs-Gänge-Menü empfehlen Urlauberinnen und Urlauber begeistert, auch die Nachmittagsjause beschreiben die Gäste als "verführerisch".

5. Kinderhotel Felben, Mittersill, Salzburg

Foto: Kinderhotel Felben

Der direkt an das Kinderhotel angeschlossene Bio-Bauernhof mit Kühen, Pferden und einem Streichelzoo mache den Familienurlaub im Kinderhotel Felben zu einem Erlebnis. Im hauseigenen Innenpool mit Rutsche oder auf dem Abenteuerspielplatz können sich Kinder austoben. Spezialwünsche wie Nachtisch essen, erst nachdem die Eltern die Kinder ins Bett gebracht haben, sind möglich, berichten begeisterte Wiederholungs-Gäste. Aufgrund der pädagogisch kompetenten Kinderbetreuung können sich auch die Eltern – beispielsweise im Wellnessbereich – entspannen, heißt es. Empfohlen werden die Reitstunden für Groß und Klein, genau wie das "hervorragende Essen mit konstant vorzüglicher Qualität".

6. Kinderhotel Ramsi, Hermagor-Pressegger See, Kärnten

Foto: Kinderhotel Ramsi

Auf einem riesigen, autofreien 100.000 Quadratmeter großen Süd-Plateau liegt das Kinderhotel Ramsi am Pressegger See. Begeisterte Eltern schwärmen vom riesigen Indoor-Spielplatz, dem Hallenbad mit Schwimmkursen, der eigenen Kinder-Skischule auf dem Hotelgelände und dem Bauernhof. Die liebevolle Kinderbetreuung macht auch Erholung für Eltern möglich. Die perfekt ausgestatteten Zimmer bieten laut Bewertungen alles, was Familien mit Kindern benötigen. Das Essen ist sowohl mit einfachen, schmackhaften Gerichten für Kinder, als auch mit Feinschmecker-Küche für Erwachsene von allen Gästen durchweg positiv bewertet.

7. Sportresort Alpenblick, Zell am See, Salzburg

Foto: Sportresort Alpenblick

Zehn Minuten vom See entfernt und in Gehweite zum Ortskern, schätzen viele Gäste das Sportresort Alpenblick nicht nur wegen seiner Lage, sondern empfinden es auch als sehr schön und geschmackvoll eingerichtet. Holiday Check-Userinnen und -User sind begeistert von den Abendmenüs und vom Frühstück. Viele Gäste kämen für ein Erhol-Wochenende und fänden Ruhe und Entspannung im Wellness-Bereich mit Pool und in den großzügigen Zimmern, liest man. Auch Familien scheinen sich wohlzufühlen und loben das Spielzimmer mit Tischtennis und Spielkonsolen, gerade auch für ältere Kinder.

8. Vitalhotel Edelweiss, Neustift im Stubaital, Tirol

Foto: Vitalhotel Edelweiss

Das Viereinhalbsterne-Hotel im Stubaital begeistere Wintersportlerinnen und Wanderer gleichermaßen und sei bei vielen Stammgästen seit Jahren beliebt. Gelobt wird die herausragende Feinschmeckerküche, die "ihresgleichen sucht". Der In- und Outdoorpool und die Saunen, sowie der Blick auf den Stubaier Gletscher gefallen vielen Gästen offensichtlich sehr. Die Lage nahe verschiedener Wanderstrecken und neben dem Skigebiet überzeugt ebenso – gelobt wird der Service eines hoteleigenen Skibusses zur Talstation Stubaier Gletscher.

9. Das Karwendel – Ihr Wellness Zuhause am Achensee, Pertisau, Tirol

Foto: Das Karwendel

Das schicke Viereinhalbsterne-Hotel wird beschrieben als das "beste Wellness-Hotel ever, hier stimmt einfach alles". Nur 100 Meter entfernt vom Achensee in Tirol und unweit der deutschen Grenze besticht es durch "eine hervorragende Lage". Begeistert sind viele Urlauberinnen und Urlauber vom Skypool, der es ermöglicht, mit Blick auf den Achensee zu schwimmen. Das Haus ist alpin eingerichtet und kombiniert dazu modernes Design, in den vergangenen Jahren wurde einiges modernisiert, heißt es in der Aussendung. Gäste finden außerdem: Die Gourmetküche hat alle Auszeichnungen verdient.

10. Dachsteinkönig – Familux Resort, Gosau, Oberösterreich

Foto: Dachsteinkönig - Familux Resort

Als "Familienurlaub 2.0 im innovativsten Familienhotel Europas", beschreiben die Betreiber des Fünfsterne-Hotels am Fuße des Dachsteins das Erlebnis für ihre Gäste. Die hohe Qualität und der besondere Service begeistern die Holiday Check-Userinnen und User. Details wie einen extra Raum für Garderobe und Koffer im Familienzimmer oder ein spezielles Kinder-Buffett bei den Mahlzeiten tragen offenbar zur "Wohlfühl-Atmosphäre" bei. Es gibt einen großen Badebereich mit vier Rutschen, darunter eine Reifenrutsche mit Lichteffekten. Das Sport- und Unterhaltungs-Programm sei vielseitig. Gäste berichten, dass sie rund um die Uhr an tollen Erlebnissen teilnehmen können, darunter Eislaufen, Wintergrillen, einen Besuch an der 24-Stunden-Eisbar, Gokart fahren, Spielen im Multiball- und VR-Raum. (red, 18.1.2023)