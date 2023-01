Die oberösterreichische Schauspielerin wirkte in mehr als 66 Produktionen am Linzer Haus mit

Die Schauspielerin der ersten Stunde am Theater Phönix in Linz ist unerwartet im 72. Lebensjahr gestorben. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – Ingrid Höller, Schauspielerin der ersten Stunde am Theater Phönix in Linz und Publikumsliebling, ist unerwartet im 72. Lebensjahr gestorben, teilte das Haus Montagnachmittag mit. Seit der Gründung des Theaters 1989 habe sie in mehr als 66 Produktionen mitgewirkt, von der allerersten Produktion "Rozznjogd" bis zuletzt in "Der Besuch der alten Dame" im Herbst 2020.

"Wir trauern um eine großartige Schauspielerin, treue Wegbegleiterin, liebe Freundin und Kollegin", zeigte sich das Ensemble tief betroffen über den plötzlichen Tod.

Die gebürtige Linzerin machte in ihrer Heimatstadt an der Anton Bruckner Uni ihre Schauspielausbildung. Sie hatte Gastspiele bei Festivals in Mannheim, Zürich, Bern, Würzburg, Mainz, Salzburg, Wien und Graz. Außerdem wirkte sie bei den Sommertheatertagen Leopoldschlag, beim Theaterspectacel Wilhering und beim Festival Regionale Graz mit. (APA, 24.1.2023)