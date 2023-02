Der Einigung vorausgegangen waren Protestkundgebungen des Universitätspersonals. Foto: DER STANDARD / Christian Fischer

Wien – Die Gehälter des Universitätspersonal in Österreich steigen und zwar um 7,15 Prozent. Das gab die Universitätsgewerkschaft am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die Gehaltsanpassung gilt ab Februar und beträgt zumindest 170 Euro. Die Einkommen von Lehrlingen würden damit um bis zu 25 Prozent steigen.

Damit steigen die Gehälter des Uni-Personals ähnlich wie jene der Beamtinnen und Beamten. Auch sie einigten sich um eine Anpassung um 7,15 Prozent, allerdings ab Jänner. Da der Abschluss des Unipersonals erst ab Februar schlagend wird, liegt die Gehaltssteigerung für heuer rein rechnerisch unter jener der Beamtinnen und Beamten. Das kritisieren laut Gewerkschaft auch Betriebsräte einzelner Universitäten.

Im Dezember kam es zu Protestkundgebungen des Universitätspersonals. Dabei wurden die prekären Arbeitsverhältnisse generell kritisiert. Ebenso forderten die Demonstrierenden eine Demokratisierung der Universitäten. (red, 1.2.2022)