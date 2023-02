Klaus Schneeberger wird für die ÖVP die Koalitionsverhandlungen führen. Erste Gespräche finden am Mittwoch mit SPÖ, FPÖ und Grünen statt. Echte Verhandlungen sind Mitte Februar geplant

Nach den schweren Verlusten für die Volkspartei bei der Landtagswahl lud Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch zu ersten Gesprächen mit den anderen Parteien ein. Zwei Landesrätinnen und Landesräte muss die ÖVP an die FPÖ abgeben, sie braucht deshalb in Zukunft einen Regierungspartner, um im Land regieren zu können.

Die Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt, Ergebnisse sind heute nicht zu erwarten. Die tatsächlichen Verhandlungen sollen dann erst Mitte Februar starten. Laut APA wird Klaus Schneeberger, der seinen Posten als ÖVP-Klubobmann abgeben wird, die Koalitionsgespräche führen.

Johanna Mikl-Leitner will mit ersten Gesprächen analysieren, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Foto: APA/ Helmut Fohringer

Den Anfang machte am Mittwochvormittag der designierte SPÖ-Chef Sven Hergovich. Es sei ein erstes gutes Gespräch gewesen, heißt es von der ÖVP. Welche Ressorts verteilt und welches Personal eingesetzt wird, werde erst im Verlauf der Verhandlungen geklärt, sagte ein ÖVP-Sprecher dem STANDARD.

Am Nachmittag sind Treffen mit FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer und Grünen-Landessprecherin Helga Krismer geplant. Das Gespräch mit Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini soll in den nächsten Tagen folgen. Es gehe darum, Gräben zuzuschütten, hieß es aus dem Büro der Landeshauptfrau. Stellungnahmen seien nicht geplant.

Personal und Ressorts entscheidend

Teil der Verhandlungen wird neben dem Zustandekommen eines Arbeitsübereinkommens auch die Aufteilung der Ressorts sein. Die ÖVP vereint aktuell mit ihren sechs von neun Landesräten viele Ressorts, zwei von ihnen müssen ihren Posten räumen: Stephan Pernkopf (Landesrat für Energie), Jochen Danninger (Wirtschaft), Ludwig Schleritzko (Finanzen), Christiane Teschl-Hofmeister (Bildung) sowie Martin Eichtinger (Wohnen) stehen zur Debatte. (Max Stepan, APA, 1.2.2023)