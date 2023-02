Die Sendemasten sollen in Zukunft angemietet werden. Foto: imago images / Michael Gstettenbau

Wien – Die Abspaltung der Funktürme von der Telekom Austria (A1) lässt die zuständige Regulierungsbehörde kalt. Es handle sich bei den Sendemasten um Stahlbau-Elemente und Fundamente, die nicht als kritische Infrastruktur zählen, sagte RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer im Gespräch mit der APA. Steinmaurer verwies darauf, dass auch die anderen beiden Mobilfunkbetreiber in Österreich, "Drei" (Hutchison) und Magenta (T-Mobile), ihre Funktürme verkauft und zurückgemietet haben.

So gehören die Drei-Türme der spanischen Cellnex, einer Telefonica-Abspaltung und jene von Magenta der Deutsche Funkturm, die die Magenta-Mutter Deutsche Telekom kürzlich mehrheitlich an Fonds in den USA und Kanada verkaufte. Sollten auch die A1-Türme eines Tages an Investoren und Fonds im Ausland verkauft werden, würde das am Status quo wenig ändern, da sie auch jetzt schon mit America Movil mehrheitlich in ausländischer Hand seien, so Steinmaurer.

Trennung lukrativer

Der Behördenchef verglich die passive Sendeinfrastruktur mit Immobilien. Für Sendemasten werde genauso Miete bezahlt wie für Wohnungen und Büroflächen. Damit seien Sendemast-Gesellschaften für einen anderen Investorenkreis interessant als Telekommunikationsunternehmen. Da durch die Trennung ein zusätzlicher Wert geschaffen werde, bringe dies Geld für den Netzausbau.

Schon jetzt sei es möglich, dass sich mehrere Mobilfunkbetreiber einen Sendemasten teilen und sich einmieten. Das sei auch gut, "damit nicht so viele Masten in der Gegend herumstehen", so Steinmaurer. Insofern stehen die RTR und die Telekom-Control-Kommission (TKK) einer Abspaltung und gemeinsamen Nutzung positiv gegenüber.

Es handle sich bei den Sendemasten auch deshalb um keine kritische Infrastruktur, weil seit einer Änderung des Telekomgesetzes Masten auf öffentlichem Grund leichter errichtet werden können und sich die Infrastruktur bei Bedarf ersetzen beziehungsweise duplizieren lasse. Anders verhalte es sich bei der aktiven Sendeinfrastruktur, also bei Antennen und Frequenzen, hier wäre eine Abspaltung oder ein Verkauf heikler zu bewerten. (APA, 8.2.2023)