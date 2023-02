Das im alten Ägypten angesiedelte "Pharao: A New Era" beinhaltet unterschiedliche Aufgaben, die möglichst alle bewältigt werden müssen. Diese Tipps sollen dabei helfen

Für "Pharao: A New Era" haben sich die Entwickler von Expertinnen und Experten beraten lassen, um das Spiel möglichst historisch akkurat zu gestalten. Foto: Dotemu

Anfang 2023 wurde überraschend bekannt gegeben, dass schon am 15. Februar mit "Pharao: A New Era" ein Remake des beliebten Aufbauspiels "Pharao" aus dem Jahr 1999 erscheinen wird. Alleine in Österreich, Deutschland und der Schweiz hatte sich das Originalspiel mehr als 100.000 Mal verkauft, die Version von 2023 soll neben grafischen Updates auch Änderungen im Gameplay enthalten.

Tipps und Tricks für "Pharao: A New Era"

Für alle, die sich an das Spielkonzept und den besten Weg zum Sieg nicht mehr erinnern können, hat Publisher Dotemu nun ein Gameplay-Video veröffentlicht, in welchen diverse Tipps für "Pharao: A new Era" verraten werden.

Zusammengefasst, die besten Tipps für Einsteiger in "Pharao: A New Era":

Achten Sie auf Ihre Bevölkerung: Die Einwohner sind entscheidend dafür, eine schöne und wohlhabende Stadt zu errichten. Ein erster Schritt ist dabei, die Unterkünfte für Einwohner bereitzustellen.

Managen Sie Ihre Ressourcen und handeln Sie: Das Errichten von Gebäuden verbraucht Ressourcen. Viele davon finden sich auf der Karte und können gesammelt werden. Sind sie nicht vor Ort vorhanden, müssen sie importiert werden. Hierzu können Handelsrouten mit anderen Städte eingerichtet werden.

Die Lebensqualität der Bevölkerung ist entscheidend für die eigene Beliebtheit: Daher sollten sich die Behausungen stets weiter entwickeln, indem Wohngebiete nicht nur mit Essen, sondern auch mit Gärten und Unterhaltungsangeboten versorgt werden.

Haben Sie ein Auge auf Statistiken: In "Pharao: a New Era" geht es nicht nur um das Errichten von Gebäuden im alten Ägypten, sondern auch um das Verwalten der Bevölkerung. Daher ist es essentiell, ein Auge auf die zahlreichen Statistiken – etwa die Arbeitslosenquote – im Spiel zu haben.

Beugen Sie Katastrophen vor: Wächst eine Stadt in "Pharao: A New Era", so entstehen auch neue Herausforderungen. Verwaltungsgebäude wie eine Feuerwache und eine Polizeistation helfen zum Beispiel, die Gefahr von Bränden und Verbrechen einzudämmen.

Stellen Sie die Götter zufrieden: Achten Sie auch darauf, die ägyptischen Götter nicht zu verärgern – vernachlässigen sie diese, so bekommen sie rasch deren Zorn zu spüren. Die Götter besänftigen sie unter anderem, indem sie Tempel bauen. Jeder Gott hat dabei einen eigenen Schwerpunkt, der sich auf den Verlauf des Spiels auswirkt.

Behalten Sie die Mission im Auge: Beim Aufbauen der eigenen Metropole kann man leicht einmal den Auftrag aus den Augen verlieren, den der Pharao gegeben hat. Dieser ist aber essentiell für das Gewinnen des Spiels. In der Beispielmission des Videos muss zum Beispiel ein Heer aufgebaut werden, und dafür müssen Militärgebäude errichtet werden. Dieses Heer kann später entsandt werden, um die Handelspartner zu beschützen.

Managen Sie Ihre Wirtschaft: Der Aufbau eines Heers erfordert ebenso Geld wie das Errichten neuer Gebäude. Hierzu ist es wichtig, dass die Wirtschaft floriert. Die geschieht über den bereits erwähnten Handel mit anderen Städten. Es können jedoch auch Palaste errichtet werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und Steuern einzutreiben.

Nutzen Sie Copy-Paste: Im Remake von "Pharao" ist es möglich, bestehende Gebäude zu kopieren und das Duplikat an anderer Stelle zu platzieren. Das spart Zeit.

Weiters wird es darum gehen, die Flut des Nils im Auge zu behalten, Schlachten gegen fremde Heere auszutragen und den Ausbruch der ägyptischen Plagen einzudämmen. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Jahrtausende ägyptischer Geschichte, und freilich müssen auch Pyramiden errichtet werden. Mit mehr als 50 Missionen versprechen die Entwickler über 100 Stunden Spielzeit. (stm, 12.2.2023)