Im Gastblog zeichnet Ursula Scheidle den Lebenslauf einer ungewöhnlichen Frau, die vor dem Nationalsozialismus flüchten musste.

Die Lyrikerin, Schauspielerin und Bildhauerin Melitta Urbancic (1902–1984) flüchtet im September 1938 mit ihren drei kleinen Kindern aus Graz nach Reykjavík. Nur einen Monat zuvor ist ihr Mann, der Dirigent, Komponist und Pianist Victor Urbancic (1903–1958), allein dorthin aufgebrochen, um ein Leben für seine Familie und seine Unterrichtstätigkeit an einer Musikschule vorzubereiten.

Was als vorübergehende Maßnahme gedacht war, sollte ein Leben lang andauern. Im isländischen Exil trug das Ehepaar Urbancic jedoch zu einem beispiellosen Kulturtransfer bei: Victor Urbancic prägte eine ganze Generation an Musikschaffenden und wurde für sein Schaffen mit dem Ritterkreuz des isländischen Falkenordens ausgezeichnet. Melitta Urbancics lyrisches Werk hat allerdings erst posthum in den letzten Jahren auf Island und in Österreich eine späte Würdigung erfahren.

Jugend, Studium, Heirat

Melitta Urbancic wurde als zweite von drei Töchtern des Rechtsanwalts Alfred Grünbaum und seiner Frau Ilma, geborene Mauthner, am 21. Februar 1902 in eine bürgerliche jüdische Familie in Wien geboren. Sie besuchte das Reformrealgymnasium Luithlen und studierte anschließend Anglistik, Germanistik und Philosophie in Wien, wo sie auch heimlich Schauspielunterricht bei Max Reinhardt nahm, und brach schließlich nach Heidelberg auf, um dort bei Karl Jaspers und Friedrich Gundolf weiterzustudieren. 1928 schloss sie ihr Studium mit einer sprachwissenschaftlichen Dissertation mit dem Titel "Der fünffüssige Jambus bei Grabbe" in Heidelberg ab, zeitgleich hatte sie erste Schauspielengagements in Baden Baden, Konstanz und Koblenz.

Noch während ihrer Studienzeit in Wien lernte Melitta Victor Urbancic kennen; er war der Enkel des Ohrenarztes Viktor von Urbantschitsch und ein Verwandter des Schauspielers und Oscar-Preisträgers Christoph Waltz. Die beiden heirateten 1930. Sie folgte ihrem Mann nach Mainz, der dort seit 1926 am Theater engagiert und später an der Musikhochschule tätig war. 1931 kam ihr gemeinsamer Sohn Peter (Pétur) in Wien zur Welt, 1932 Tochter Ruth in Mainz. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 machte für die Familie einen weiteren Verbleib in Mainz aufgrund Melittas jüdischer Abstammung unmöglich. Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Wien wurde Victor Urbancic in Graz am Konservatorium, an der Universität und der Oper angestellt.

Interesse für Bienenzucht

Es muss in dieser Zeit gewesen sein, wie Melitta Urbancics zweite Tochter, die Musikerin, Feldenkrais-Pädagogin und Übersetzerin Sibyl Urbancic, in einem unveröffentlichten Interview erzählt, dass Melitta Urbancic bei Karl von Frisch im Salzkammergut die Bienenzucht erlernte. Ihr drittes Kind Sibyl kam 1937 in Graz zur Welt. Zur gleichen Zeit hielt Melitta Urbancic ihre ersten eigenen Bienen im Garten. Sie habe nie eine Maske oder einen Handschuh getragen, wenn sie mit ihren Bienen arbeitete. "Sie kennen mich. Sie stechen mich nicht. Wenn ich mich gegen sie anziehe, dann betrachten sie mich als Feind", meinte sie.

Den Einmarsch der Hitler-Truppen in Österreich im März 1938 erlebte die Familie als traumatisch. Der Vater Alfred Grünbaum starb kurz danach am 10. April 1938. Zeitgleich gelang Victor Urbancic ein Stellentausch mit seinem ehemaligen Studienkollegen Franz Mixa, einem in Island tätigen Komponisten, der am Aufbau eines Musikkonservatoriums in Reykjavík beteiligt gewesen war, und reiste im August 1938 alleine dorthin, um die Lage zu sondieren. Die Familie sollte nachkommen.

Flucht und Exil

Melitta Urbancic flüchtete nach einem Verhör durch die Gestapo in Graz nur einen Monat später mit ihren drei kleinen Kindern nach Wien zu ihrer Mutter und von dort nach Island in die absolute Fremde; im Gepäck befanden sich lediglich die Reisepapiere, ein wenig Schmuck und ein Messingtopf mit hauseigenem Honig. Spätere Versuche, ihre Mutter nach Island nachzuholen, scheiterten an den dänisch-isländischen Behörden. Ilma Grünbaum wurde deportiert und im Jänner 1943 im Ghetto Theresienstadt ermordet.

Reykjavík zählte damals an die 35.000 Einwohner und Einwohnerinnen, hatte kaum asphaltierte Straßen und ein erst im Aufbau begriffenes Musikleben. Melitta Urbancic verlor durch die Flucht dorthin nicht nur ihre Heimat und ihr Elternhaus, sondern als Schauspielerin, Sprachwissenschafterin und Philosophin auch ihr ureigenstes Werkzeug: Sprache. Außerdem pflegte man im Island der 1940er- und 1950er-Jahre gesellschaftlich noch einen eher restriktiven Umgang mit Frauen.

Neue Karrierewege

Melitta Urbancics im Exil entstandene Gedichte offenbaren einen singulären Blick auf die Atlantikinsel. Erst 2014 wird der von ihr konzipierte Lyrikband "Vom Rand der Welt" zweisprachig in Reykjavík veröffentlicht. 2022 erschien in Wien ein Auswahlband weiterer Lyrik mit dem Titel "Unter Sternen".

Melitta Urbancic: Vom Rand der Welt, zweisprachige Ausgabe, Verlag Forlagið. Foto: Forlagið Verlag

ROBINSON

Ich bin allein! – Mein Gott, wie soll ich so

fortleben: ohne Blick und ohne Gruß?

Mein Echo nur – Spur von meinem Fuß –

Leben im Weglosen – wie lange? wo?

Kein Maß zählt mir die Zeit: sie ist ganz.

Ganz bleibt die Weite ohne Segel mir.

Um meine Insel schließt ihr blauer Kranz.

Ich bin gerettet. Lebe. JETZT und HIER!

(Melitta Urbancic: Vom Rand der Welt, ed. Gauti Kristmannsson, 2014)

In Island begann sich Melitta Urbancic neben der Dichtung auch der Bildhauerei zu widmen. Zusätzlich unterrichtete sie Deutsch, Französisch, Englisch, übersetzte – und bekam im Mai 1945 noch eine Tochter, Eiríka. Außerdem wurde sie vierzehn Jahre nach ihrer Flucht zur Bienenpionierin auf Island: Es gelang ihr, neun Jahre lang auf dem damals klimatisch noch viel kälteren Island in ihrem Garten Bienen zu züchten und ihr Wissen auch weiterzugeben. 1953 gründete sie in Reykjavík den ersten Bienenzuchtverein. Die Isländer kannten auf ihrer Insel noch keine Bienen und schwankten zwischen Neugierde und Angst vor diesen fremden Insekten. In einem Zeitungsartikel im "Alþýðublaðið" aus dem Jahr 1951 wurde Melitta Urbancic zitiert, dass es ihr Wunsch sei, den Menschen auf Island den Umgang mit Bienen nahezubringen. Dadurch meinte sie auch, einen Teil ihrer Dankesschuld für die Aufnahme an ihr zweites Heimatland abzuleisten zu können.

Das Grab von Melitta Urbancic in Purkersdorf, 2023. Foto: Ursula Scheidle

Melitta Urbancic starb am 17. Februar 1984 in Reykjavík. Begraben ist sie in ihrem Kindheitsort Purkersdorf in Niederösterreich. Ihr 1958 gestorbener Mann Victor wurde auf Wunsch Melittas am historischen Friedhof in Rekyjavík begraben, obwohl dort nur ein Einzelgrab zur Verfügung stand. Der Friedhof jedoch war einer der wenigen Orte in Reykjavík mit Baumbestand, und das war der naturverbundenen Melitta wichtiger. Sie selbst wünschte in ihrer Heimat begraben zu werden. Nachträglich wurde aber ihr Name auf den Grabstein, den sie selbst entworfen hatte, ergänzt. (Ursula Scheidle, 16.2.2023)