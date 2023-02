"European Best Destinations" ließ Userinnen und User darüber abstimmen, welches die 20 besten Reiseziele in Europa für 2023 sind

Glaubt man den einschlägigen Prognosen, könnte das Reisejahr 2023 rekordverdächtig werden. So gut wie alle wollen weg – trotz Inflation und anderer Verwerfungen. Aber wohin? Diese Frage hat die Website European Best Destinations ihren Userinnen und Usern gestellt: 700.000 aus 178 Ländern haben an der Umfrage teilgenommen. Sie wählten in einem dreiwöchigen Voting aus 400 Orten ihre Favoriten aus.

Hier das Ranking von hinten aufgerollt:

20. Sóller, Spanien

Das Dorf Sóller auf Mallorca ist laut European Best Destinations ein "verstecktes Juwel" in Europa, zudem eines der besten Flitterwochenziele, Radfahrziele, eines der besten Ziele für eine Zugfahrt ... Wem das nicht genügt: Sóller, in ruhiger Lage, umgeben von Bergen, soll außerdem das schönste Dorf Mallorcas sein. Trotz der abgeschiedenen Lage ist Sóller durch zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien gut an Palma de Mallorca angebunden (30 Minuten vom Flughafen entfernt).

19. Prag, Tschechische Republik

Foto: IMAGO/CTK Photo

Prag ist ein touristischer Hotspot, daran besteht kein Zweifel. Wer die Stadt ohne Touristenströme entdecken möchte, muss also früh aufstehen. Am besten, rät man bei European Best Destinations, startet man zwischen 5.30 und 6 Uhr, dann hat man die Stadt quasi für sich allein und kann ihr beim Erwachen zusehen. Man kann Märkte, Cafés und Restaurants im Morgengrauen erleben und beobachten, wie die Sonne über den schönsten Denkmälern Prags aufgeht.

18. Milos, Griechenland

Foto: IMAGO/imageBROKER/Ralf Adler

Die Insel Milos ist einer der besten Orte für einen Traumurlaub in Griechenland, befinden die Userinnen und User von European Best Destinations. Gelobt werden die schönen Strände, vor allem der an eine Mondlandschaft erinnernde Sarakiniko Beach mit seinen Vulkanfelsen. Geschichtsinteressiert sollten sich das Antike Theater von Milos und das Archäologische Museum anschauen.

17. Ascona-Locarno, Schweiz

Der Schweizer Teil des Lago Maggiore, der von den Städten Locarno, Ascona, Brissago und weiteren kleinen Dörfern umgeben ist, ist stolz auf seine zahlreichen und außergewöhnlichen Naturschönheiten. Dank der Blumen und Pflanzen aus allen Kontinenten ist der Botanische Garten der Insel Brissago einen Besuch wert. In der Nähe des Seeufers und des Zentrums von Locarno befindet sich der Kamelienpark mit über 900 Arten, von denen einige sehr selten sind.

Locarno ist zudem weltweit bekannt für sein Internationales Filmfestival, das größte kulturelle Ereignis der Schweiz und eines der wichtigsten in Europa. Locarno hat auch eine starke Beziehung zu Blumen: Naturliebhaber werden von den spektakulären Kamelien-, Mimosen- und Magnolienschauen angezogen.

16. Tossa de Mar, Spanien

Blauer Himmel, blaues Meer und feinen Sand bietet das Fischerdorf Tossa de Mar an der Costa Brava, das nur rund anderthalb Stunden vom Zentrum Barcelonas entfernt liegt. Die Pinienwälder in unmittelbarer Nähe des Meeres und die mittelalterlichen Stadtmauern seien der Rahmen für einen perfekten Urlaub in Europa, meint man bei European Best Destinations.

15. Kopenhagen, Dänemark

Foto: imago images/blickwinkel

Kopenhagen zählt zu den trendigsten Hauptstädte Europas. Besucherinnen und Besucher schwärmen von den Secondhand-Läden, unabhängigen Boutiquen, den Tivoli-Garten, der zu den besten Vergnügungsparks Europas zählt und Kopenhagens legendären Kanal mit seinen romantischen Kreuzfahrten. Das Essen in der Stadt soll auch ganz hervorragend sein.



14. Rhodos, Griechenland

Die Insel Rhodos, da sind sich die Umfrageteilnehmer einig, gehört zu den schönsten Inseln Europas. Was vor allem an der Vielseitig des Eilands liegt. Man findet dort ein reiches Kulturerbe, kann faul am Strand in der Sonne liegen, im Meer planschen, aber auch Kajakfahren oder einen Ausflug nach "Kallithea" unternehmen, dem Tal der Schmetterlinge.

13. Faial, Azoren

Foto: IMAGO/Westend61

"Die Azoren sind grüner als Island, preiswerter, haben ein gemäßigteres und milderes Klima und sind ein erstklassiges Reiseziel für Naturliebhaber, Outdoor-Sportler, Wanderer, aber auch Gastronomen und sogar für Verliebte, da sie zu den besten Hochzeitszielen in Europa zählen", liest man.

Faial, das von der Europäischen Kommission als "European Destination of Excellence" ausgezeichnet wurde, verfügt über eine Vielzahl von weitläufigen Landschaften, einzigartigen Vogel- und Pflanzenarten, interessanten geologischen Formationen und und und. Tatsächlich ist die Artenvielfalt auf Faial groß: 855 Gefäßpflanzenarten sind auf der ganzen Insel zu finden, davon 57 endemische Arten (die es nur auf den Azoren gibt).

12. Toledo, Spanien

Foto: EPA/ANGELES VISDOMINE

Toledo ist eine junge und historische Stadt, die authentisch und schillernd, traditionell und modern ist. Sie wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. von den Römern gegründet und ist dank ihrer Universität ein beliebtes Ziel für Erasmus-Studenten. Toledo liegt in der Mitte Spaniens und ist von Madrid aus leicht zu erreichen (30 Minuten mit dem Zug).



11. Porto-Santo, Inselgruppe Madeira

Die kleine Schwester der Hauptinsel Madeira ein fast ganzjährig sonniges Klima. Porto Santo ist für ihren neun Kilometer langen Sandstrand berühmt. Die kleinste bewohnte Insel des Madeira-Archipels liegt nur anderthalb Flugstunden von Lissabon entfernt, im äußersten Südwesten Europas, 500 Kilometer von der afrikanischen Küste und 1.000 Kilometer vom europäischen Festland entfernt.

10. Mannheim, Deutschland

Foto: imago images/Ralph Peters

Menschen aus zahlreichen unterschiedlichen Kulturen prägen die Atmosphäre dieser Universitätsstadt. Sie gilt als Stadt der Kultur und der Festivals zieht Theater- und Kinoliebhaber ebenso an, wie Techno-Fans und Jazz-Kenner. Während der Museumskomplex Reiss-Engelhorn und die Kunsthalle die Besucher in Erlebniswelten von den Anfängen der Menschheitsgeschichte bis zur Gegenwartskunst entführen, bilden die Wandbilder von Graffiti-Künstlern eine Open-Air-Galerie für internationale Street Art. Die grüne Stadt an den Ufern zweier Flüsse verbindet Urbanität mit Freizeitaktivitäten in fast unberührter Natur. Ein Highlight im Jahr 2023 ist die Bundesgartenschau "Buga" (14. April bis 08. Oktober 2023), ein großes Zukunftslabor der Stadtentwicklung, das weit über eine reine Pflanzen- und Blumenausstellung hinausgeht.

9. Grenoble Alpes, Frankreich

Grenoble hat eine außergewöhnliche geografische Lage, eingebettet in Gebirgszügen wie Vercors, Chartreuse und Belledonne. Als "Hauptstadt der Alpen" verbindet die Stadt Urbanität mit Natur. Man kommt relativ leicht ins Grüne, auch ohne Auto. Dementsprechend zahlreich und vielfältig ist das Angebot an Outdoor-Aktivitäten sommers, wie winters. Von Skifahren bis Radfahren. Grenoble Alpes, die flachste Stadt Frankreichs, ist mit dem Rad leicht zu durchqueren: im Alltag (450 km Radwege) und in der Freizeit (21 Radrouten, ausgeschilderte Wege für Mountainbiker usw.).

8. London, Großbritannien

Foto: Getty Images/Xavier Arnau

Das touristische Angebot Londons geht weit über Big Ben, das London Eye und Madame Tussauds hinaus. London besticht auch durch seine Parks, Flohmärkte, exzentrische Viertel wie Camden Town, Designer-, Künstler- und unabhängigen Einkaufsvierteln. Man sollte im Frühjahr oder im Sommer kommen, dann ist die Stadt weniger überlaufen und die Parks im Stadtzentrum und in der Umgebung, wie der Richmond Park, sind mit ihren blühenden Pflanzen, alten Bäumen und frei umherlaufenden Rehen besonders schön.

7. Veszprém, Ungarn

Foto: APA/BALINT KOVACS

Veszprém ist die Kulturhauptstadt Europas 2023. Sie liegt eingekeilt zwischen den bewaldeten Hängen des Bakony-Gebirges und dem Nordufer des Plattensees. Veszprém sei ein Ort mit seltenen und besonderen Natur- und Umweltschätzen und einem attraktiven Stadtbild, befindet man bei European Best Destinations. Ein pulsierendes Musikleben und die vielfältigen Musikfestivals prägen das kulturelle Leben der Stadt. Cafés und Konditoreien, Bistros und erstklassige Restaurants, runden das positive Bild ab.

6. Essen, Deutschland

Foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Auf Essen im Ruhrgebiet steht wohl auf kaum einer Reise-Bucket-List. Dabei gibt's dort einiges zu entdecken: Denn kaum eine andere deutsche Stadt steht für so viele spannende Kontraste. Hier treffen urbane Szeneviertel auf historische Altstädte, Hochkultur auf Straßenkunst, grüne Wiesen und Wälder auf Abraumhalden ehemaliger Zechen, wie dem Unesco-Welterbe Zollverein. Entdecken kann man die Stadt auf rund 260 km Radwegen, mit der Bahn oder dem Bus. In kaum einer anderen Großstadt erreicht man so viele Highlights vom Stadtzentrum aus in weniger als 20 Minuten mit dem Auto. Und wenn man einfach mal die Seele baumeln lassen will, kann man die Ruhe im zentralen 70 Hektar großen Grugapark genießen.

5. Cittadella, Italien

Cittadella liegt im Herzen der Region Venetien, in Norditalien, in der Nähe aller wichtigen Städte der Region. Cittadella liegt 60 km von Venedig und Verona (eine Stunde mit dem Auto) und nur drei Stunden von Mailand und Florenz entfernt. Von Cittadella aus kann man mit einem Tagesausflug sowohl das Meer der venezianischen Lagune als auch die Berge der Dolomiten erreichen. Aufgrund seiner zentralen Lage ist Cittadella ein idealer Ausgangspunkt, um Venetien und ganz Norditalien zu besuchen. Die mittelalterliche Stadt kann zudem mit dem Titel der am besten erhaltenen Stadt mit Stadtmauer in ganz Europa angeben.

4. Wien, Österreich

Foto: imago/Volker Preußer

Womit wir bei Rang 4 wären – den belegt 2023 Wien. Zum Vergeleich: 2019 war nur der maue 19. Platz drin. Wien sei die perfekte Stadt für eine spritzige, originelle Städtereise für Freunde, Familien, Verliebte und Singles, schwärmen die Befragten. Mehr braucht man auch gar nicht zu sagen.

3. Maribor, Slowenien

Die Bronzemedaille geht heuer an Maribor. Die Stadt Maribor sei ein charmantes kulturelles, kulinarisches und bildungspolitisches Zentrum im Nordosten Sloweniens. Sie gilt als gastfreundlich. Zahlreiche internationale Kultur- und Sportveranstaltungen finden das ganze Jahr über statt. Nur einen Katzensprung vom Stadtzentrum befindet sich das grüne Pohorje-Gebirge – mit Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Skifahren und für Adrenalinsportarten. Kulinarisch hat die Stadt auch einiges zu bieten.

2. Athen, Griechenland

Foto: imago images/ANE Edition

Den zweiten Platz belegt Athen. Die Hauptstadt Griechenlands wird als ein kultiviertes kosmopolitisches Zentrum mit ausgezeichneten gastronomischen Köstlichkeiten, einem elektrisierenden Nachtleben, kreativen Vibes und einer boomenden Kunstszene gelobt.

1. Warschau, Polen

Foto: imago images/BE&W

Die Goldene geht an Warschau: Schön, freundlich, grün, aufgeschlossen, perfekt für eine Städtereise mit der Familie, eine kulturelle Städtereise, eine Shoppingreise oder einen romantischen Aufenthalt. Wahrzeichen der Stadt sind der Altstädter Marktplatz mit seinen farbenfrohen Gebäuden, der Palast für Kultur und Wissenschaft, dem höchsten Gebäude Polens, der Łazienki-Park mit seinen Palästen, Pavillons und Orangerien. Man solle über die "Krakowskie Przedmieście", die prestigeträchtigste Straße Warschaus, schlendern und die Warschauer Barbakane besuchen, die historischen Befestigungsanlagen, die Warschau einst umschlossen, liest man. Der Warschauer Zoo wird als Ausflugstipp angeführt, ebenso wie der Moczydlo-Wasserpark mit seinen Rutschen, Wellenbecken und anderen Wasseraktivitäten. (red, 15.2.2023)