Faschingskrapfenburger

Seitdem der Leberkäsekrapfen 2019 viral gegangen ist und für allerlei Diskussionen gesorgt hat, versuchen Jahr für Jahr Lokale und Geschäfte, den Hype nachzuahmen. Heuer bringt die Burger-Kette Le Burger für das Faschingswochenende einen eigenen Krapfen-Burger heraus. Bis Faschingsdienstag gibt es den mit Rindfleisch, Marmelade, White Cheese und einer Prise Puderzucker gefüllten Burger in den Filialen. In der Veggie-Version wird er mit Quinoa oder einem Falafellaibchen gefüllt, was irgendwie noch unappetitlicher klingt.



Foto: The Guardians of Social Media/Briana Pfaffel

Dinieren im Boutique-Hotel

Das ehemalige Hotel The Ring, schräg gegenüber der Staatsoper, wurde in den vergangenen zwei Jahren komplett renoviert. Diese Woche wurde es als The Amauris wiedereröffnet. Das Luxus-Boutique-Hotel am Kärntner Ring 8 umfasst 62 Zimmer, mehr als 160 Tonnen Marmor wurden im Zuge des Umbaus verarbeitet.

Auch die Gastronomie ist neu: Glasswing nennt sich das Hotel-Restaurant und umfasst zusätlich ein Bistro und eine Bar. Die Speisen seien "eine Hommage an die Stadt Wien" heißt es. So stehen auf der Fine-Dining-Karte unter anderem Waldpilz-Raviolo, Lamm-Rücken und -Herz sowie "Tartar von der gereiften Kalbin". Zwischen 30 und 60 Euro bewegen sich die Hauptspeisen, das Sieben-Gänge-Menü wird für 160 Euro angeboten. Dienstag bis Samstag von 18 bis 23 Uhr geöffnet, Frühstück gibt es am Vormittag.

Bar und Bistro haben von Mittag bis Mitternacht täglich offen und bieten Niederschwelliges an: Pasta, Suppe, Backhendl und Gulasch stehen dort auf der Karte.



theamauris.com/de

Foto: The Amauris

Neue Kochshow

Mit Kochroulette startet ORF 2 am Sonntag, 19. Februar gegen 14 Uhr, eine neue Kochsendung. Jede Folge steht unter dem Motto eines Buchstabens – es sollen "Rezepte von A bis Z" gekocht werden. Zwei Köchinnen und Köche tischen pro Episode unterschiedliche Gerichte auf. In der ersten Ausgabe dreht sich alles ums A – Andreas Döllerer bereitet Almkäsesuppe zu, Richard Rauch wagt sich an Apfelradl. In den kommenden Folgen werden sich unter anderem auch Paul Ivić, Lisl Wagner-Bacher und Milena Broger. Immer sonntags.

Foto: ORF

Mehr Kaffee in 1080

Die Wiener Rösterei Jonas Reindl eröffnete am Valentinstag ihren dritten Standort. Auf der Josefstädterstraße 67 bekommt man nun Kaffee, Mehlspeisen und Bohnen für zuhause. Die erste Dependance eröffnete 2014 beim Schottentor entlang der Währinger Straße. Der Name stammt übrigens nicht vom Betreiber, sondern vom Altbürgermeister Franz Jonas und vom Verkehrsknotenpunkt bei der Uni, der die Form einer Pfanne, umgangssprachlich Reindl, hat. (rec, 17.2.2023)



jonasreindl.at