Angelobung von Flaschen beim Opernball – Maria Ressa im Interview – Polizeiruf 110 am Sonntagabend

Die Etat-Mediennews im Überblick vor dem Wochenstart:

Umfrage zum ORF-Sparprogramm Mehrheit würde ORF Sport Plus einstellen – und ORF aus Budget finanzieren

RSO, ORF Sport Plus, Flimmit Wen der ORF-Rabatt der Medienministerin treffen könnte

Vor ORF-Sparpaket am Montag Steger protestiert gegen Ende von ORF Sport Plus für neue GIS-Regelung

Grüne unterstützen Pläne für ORF-Haushaltsabgabe statt GIS

Storykillers Nobelpreisträgerin Maria Ressa: "Wenn ich im Gefängnis lande, dann als Journalistin" – Interview

Journalistenmord an Jan Kuciak prägt Slowakei auch nach fünf Jahren – ein Lokalaugenschein

Angelobung von Flaschen beschäftigt Van der Bellen und Peter Klien: "Gute Nacht Österreich" am Opernball – "Gute Nacht Österreich" im TV-Tagebuch

Transmann unter Mordverdacht Neuer "Polizeiruf 110" aus Rostock am Sonntagabend vorab im TV-Tagebuch

Sexistisch "Nicht in ihren besten Jahren": CNN-Moderator empört mit sexistischem Kommentar

"Star Trek"-Kultstars freuen sich über Wiedersehen vor der Kamera

"Superheld" Schmidt Böhmermann zerlegt Hohen Repräsentanten in Bosnien

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" über "Alptraum Ukrainekrieg – Was stoppt Putin?" – das STANDARD-Forum zur TV-Debatte

Switchlist John & Yoko: Above us only sky, Im Schatten der Angst, Johnny English: TV-Tipps für Sonntag

Guten Start in die neue Woche!