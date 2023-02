Der Nachfolger der Switch könnte versehentlich bestätigt worden sein. Von einem baldigen Release ist dennoch nicht auszugehen. Foto: APA/EPA/Robichon

Nintendos Hybridkonsole Switch ist bereits seit 2017 erhältlich. Auch wenn sich der Konzern offiziell zu einem möglichen Nachfolger noch bedeckt hält, tauchen immer wieder Gerüchte dazu auf. Ein Bericht der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) verrät nun beiläufig, dass der Nachfolger bereits in Arbeit sein könnte.

Eigentlich geht es in dem 43-seitigen Bericht der CMA gar nicht um Nintendo. Vielmehr will man sich damit gegen die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft aussprechen. In den Ausführungen ist unter anderem aber auch von Diensten die Rede, die mit den Cloud-Gaming-Funktionen von Microsofts Xbox Game Pass konkurrieren könnten. Auf Seite neun des Dokuments stellt man in diesem Zusammenhang fest, dass Nintendo Switch Online "nur auf dem Nintendo-Switch-Gerät und [Scherensymbol] verfügbar ist".

Die Kombination aus dem "und" und der Schwärzung ist der Anlass für Spekulationen um eine neue Konsole. Denn einerseits gibt es Nintendo Switch Online derzeit nur für Konsole. Andererseits hat Nintendo in der Vergangenheit bereits angekündigt, dass künftige Hardwaresysteme zu den Nintendo-Konten und den damit verbundenen Onlinediensten kompatibel seien.

Wie "Ars Technica" berichtet, könnten aber auch andere Gründe hinter der Schwärzung stehen. So sei es neben einem weiteren kleinen Upgrade auf eine Switch Pro auch vorstellbar, dass nur eine geheimzuhaltende Vertragsklausel aus dem Text entfernt worden ist. Auch möglich wäre die Geheimhaltung, dass Nintendo einen Teil seiner Bibliothek für Smartphones und den PC zugänglich machen will.

Tatsächlich wird man sich bis zur Veröffentlichung einer Super Switch noch mindestens bis zum nächsten Jahr gedulden müssen. Der nächste große Termin für Nintendo ist am 12. Mai die Veröffentlichung des nächsten Zelda-Titels "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" – und damit einhergehend möglicherweise auch eine kolportierte Sonderedition der Switch OLED. Unter diesen Vorzeichen scheint eine baldige Veröffentlichung einer Super Switch sehr unwahrscheinlich. (bbr, 21.2.2023)