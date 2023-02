Mit seinem Auftritt am Wiener Popfest 2021 wurde Oskar Haag schlagartig bekannt. Seitdem startet der Singer-Songwriter richtig durch: Seine Singles landeten an der Spitze der FM4-Charts, er wird als "Wunderkind" und große "Pophoffnung Österreichs" bezeichnet. Anfang März erscheint sein Debütalbum "Teenage Lullabies" und seine Österreich-Tournee startet. Wir haben den 17-Jährigen in seinem Studio daheim in Wien besucht und über Schulabbruch, Harry Styles und richtig gute Popsongs gesprochen. (Katharina Rustler, 25.2.2023)