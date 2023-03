Das Essen in Raststätten neben der Autobahn genießt nicht den besten Ruf, selbst wer nur ein Weckerl oder anderen schnellen Happen kaufen möchte, erlebt häufig Enttäuschungen. Erst recht, wenn man an Autobahnraststätten in Italien denkt. Doch das ist ein anderes Thema. Richtig gutes Essen wartet aber oft gar nicht weit entfernt von der Autobahnabfahrt, man muss nur wissen wo. Die Speisen in den folgenden fünf Lokalen in der Nähe der Westautobahn sind jedenfalls ein paar Extrakilometer wert.





Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen

Der mit zwei Gault-&-Millau-Hauben ausgezeichnete Bärenwirt in Petzenkirchen bietet sowohl Traditionelles von Rindsuppe bis Kalbsrahmbeuschel, aber auch Fleischloses wie Spinattascherln und eine Auswahl an Fischgerichten.

Ausfahrt Pöchlarn, Ybbser Str. 3, 3252 Petzenkirchen

www.baerenwirt1.at

Gasthof Rahofer in Kronstorf

Am 7. März startet im vielgelobten Lokal in Kronstorf ein neues Küchenteam. Ändern soll sich laut Betreiberin Marie Rahofer nicht allzu viel. Moderne, saisonale Gerichte gibt es daher weiterhin mittags à la carte, abends auch als Menü.

Ausfahrt Enns Ost, Hauptstraße 56, 4484 Kronstorf

www.rahofer.at

Schauflinger’s Gasthaus Theuerwang in Vorchdorf

Im Vierkanthof mit angeschlossenem Wirtshaus kommt beste österreichische Küche auf den Tisch, im Sommer kann man diese im schönen Garten genießen. Die variablen Öffnungszeiten sind am Kalender auf www.theuerwang.at ausgeschildert.

Ausfahrt Vorchdorf,Theuerwang 13, 4655 Vorchdorf

Tanglberg in Vorchdorf

Spitzenküche mit französischem Einschlag erwartet Gäste in den Mauern des ehemaligen Bürgerspitals. Nur wenige Schritte entfernt gibt es von denselben Betreibern im Schloss Hochhaus Wirtshausklassiker.

Ausfahrt Vorchdorf, Pettendorfer Str. 3–5 bzw. Schlossplatz 1, 4655 Vorchdorf

www.tanglberg.at

Wirtshaus zur Westbahn in Oberhofen am Irrsee

Vom Oktopussalat bis zu den hausgemachten gefüllten Nudeln reicht die Palette der Speisen, die von der Familie Hitzl im Wirtshaus zur Westbahn kredenzt werden. Die kurze Fahrt dorthin führt vom Mondsee am Irrsee vorbei.

Ausfahrt Mondsee, Römerhof 1, 4894 Oberhofen am Irrsee

www.hitzl.at

(ped, RONDO, 28.3.2023)