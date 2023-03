Diese sieben Reiseziele versprechen einen Farbrausch und sind ideal, um dem grauen Winter zu entfliehen.

Chefchaouen, Marokko

Foto: Shutterstock

Die Stadt Chefchaouen in Marokko ist komplett in blaue Farbe gehüllt. Jedes Haus, jede Straße und viele Details der Stadt erstrahlen in den unterschiedlichsten Tönen und verzaubern jedes Jahr viele Reisende. Warum die Stadt im Rif-Gebirge diese auffällige Farbe hat, ist nicht bestätigt. Doch ranken sich einige Legenden um die Farbpracht der Stadt: Laut einer Theorie wurde sie ehemals von den Bewohnern blau angestrichen, um den Himmel und das Paradies zu symbolisieren. Eine andere besagt, dass die Farbe Blau Mücken vertreibt, was ein Vorteil für die Bewohnerinnen und Bewohner ist.

Grand Prismatic Spring, USA

Foto: imago images / Danita Delimont

Der Yellowstone Nationalpark, der älteste Nationalpark der Welt, ist ob seiner vielen Naturwunder allein schon eine Reise wert. Ein Highlight des 8.983 Quadratkilometer großen Gebietes ist aber sicher die größte (und wahrscheinlich farbenfrohste) Thermalquelle der USA. Rund um den Grand Prismatic Spring bilden Mikroorganismen einen Farbenteppich, der sich je nach Jahreszeit und Beschaffenheit des 71 Grad Celsius heißen Wassers ändern kann.

Menton, Frankreich

Foto: Shutterstock

Auch die Stadt Menton an der Côte d'Azur sorgt für einen farbenfrohen Urlaub. Abgesehen von der berühmten Zitrone von Menton, die alljährlich mit einem Fest der Farben und Düfte gefeiert wird, ist die kleine Stadt in Frankreich an ihrer unverwechselbaren Farbpracht zu erkennen. Zahlreiche Häuser auf den Hügeln des 30.000 Einwohner-Ortes erstrahlen in Gold, Orange oder Kirschrot und beeindrucken Reisende mit ihrem Anblick.

Burano, Italien

Foto: Shunta Kimura/2022 Sony World Photography Awards

Wer nach Venedig reist, sollte sich die Insel Burano nicht entgehen lassen. Die 600 Meter lange und 450 Meter breite Insel nordwestlich von Venedig ist bekannt für die bunt bemalten Häuser, die sich über die gesamte Insel erstrecken. Jedes Haus hat eine andere Farbe, wodurch sich ein einzigartiger Farbmix durch die Straßen zieht. Eine Legende besagt, dass Fischer dort vor vielen Jahren anfingen, ihre Häuser in verschiedenen Farben anzustreichen, um sie beim Fischen im Nebel besser erkennen zu können.

Bo Kaap, Kapstadt, Südafrika

Foto: Shutterstock

Bo Kaap ist eines der ältesten bewohnten Viertel Kapstadts und auch eines der meistfotografierten. Denn das muslimisch geprägte Viertel leuchtet in bunten Farben: Von Blau und Gelb bis hin zu Pink und Grün ist hier alles vertreten. So entsteht an jeder Straßenecke ein bunter Farbmix. Einer Legende nach entstand dieser durch die Befreiung der ehemaligen Sklaven, die als Zeichen ihrer Freiheit auch ihren Häusern einen bunten Anstrich verliehen.

La Boca, Buenos Aires, Argentinien

Foto: Adrian Díaz/Shutterstock

Der Stadtteil La Boca im Osten der argentinischen Hauptstadt besticht nicht nur mit seinem prachtvollen Stadtzentrum und Palästen, sondern ist vor allem berühmt für seine bunten Häuser und charmanten Straßen. Wellblechhäuser in kräftigen Farben und ungewöhnliche Formen prägen das Stadtbild. Viele Künstler haben hier ein Zuhause oder ihre Arbeitsstätte gefunden. So lassen sich in La Boca einzigartige Kunstwerke inmitten der bunten Fassaden bestaunen.

Guatapé, Kolumbien

Die historische Altstadt der Stadt ist für seine bunten Fassaden bekannt, die in allen möglichen Farben erstrahlen. Hinzukommen die mit Reliefen verzierten Häusersockel, "Zócalos" genannt. Sie erzählen oft Geschichten aus dem Alltag in der Region. Die Stadt mit ihren rund 8.000 Einwohnern ist vom Flughafen Medellín in etwa zwei Stunden erreichbar und hat noch eine weitere, wenn auch weniger farbenfrohe Attraktion zu bieten, den Fels von Guatapé auf den eine zickzackförmige Treppe hinaufführt. (red, 1.3.2023)