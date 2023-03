Norwegen hat einige der schönsten Nachtzugstrecken Nordeuropas zu bieten, die vor allem landschaftlich einiges hermachen. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, der sollte sich zum Beispiel die Strecke von Trondheim über Fauske nach Bodø zu Gemüte führen. Die Fahrzeit für die 729 Kilometer lange Strecke beträgt knapp zehn Stunden.

Die Fahrzeuge des neuen Zugtyps "Flirtnex" sollen 2024 in Produktion, ab 2025 in Tests und ab 2026 auf der Strecke Oslo–Bergen in Betrieb gehen. Foto: Stadler

Nun hat Norske Tog, ein Staatsunternehmen, das sich auf die Vermietung von Schienenfahrzeugen spezialisiert hat, angekündigt, seine Flotte mit neuen Waggons aufzustocken. 17 brandneue Langstreckenzüge sollen hinzukommen und künftig auf der Strecke zwischen Oslo und Bergen unterwegs ein.

Im Laufe der Zeit könnten bis zu hundert dieser neuen Züge im gesamten norwegischen Nachtzugnetz eingesetzt werden. Foto: Stadler

Die vom Schweizer Hersteller Stadler gefertigten Züge werden eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreichen und bis zu 542 Fahrgäste befördern können. Sie werden außerdem geräuscharm sein, sowohl mit Strom als auch mit Diesel betrieben werden können und über Speisewagen und sogar Kinderspielplätze verfügen.

Der Stil ist skandinavisch-nüchtern gehalten. Foto: Stadler

Am spannendsten sind jedoch die Schlafwagenoptionen. Sie bieten eine Mischung aus Vierbett- und Zweibettabteilen, die tagsüber in Sitzplätze umgewandelt werden können, und es gibt auch Liegesitze, die sich verstellen lassen. Mit viel Platz und einer eleganten Ausstattung sollen die neuen Wagen zu den besten Schlafwagen in Europa gehören. Wie man es von skandinavischem Design erwarten kann, sind die Züge auch ästhetisch ansprechend. (red, 2.3.2023)