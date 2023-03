Der schlimmsten Phasen der Pandemie scheinen überstanden zu sein – was nach Meinung vieler Menschen von den herausfordernden letzten drei Jahren jedoch geblieben ist, ist eine Spaltung der Gesellschaft. Auch die Politik ist sich dieses Umstands bewusst: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hofft, diesbezügliche Gräben nun schließen zu können und eine gesellschaftliche Aussöhnung zu erreichen.

Wenn unterschiedliche Einstellungen für Diskussionen sorgen. Foto: Getty Images/iStockphoto/Kubkoo

An welchen Themen sich die Spaltung abzeichnet

Inhaltlich wird die aktuelle Spaltung vor allem an bestimmten Themenbereichen festgemacht, an denen sich die Geister scheiden, wie jüngst eine STANDARD-Umfrage ergeben hat. An vorderster Stelle der relevanten Themen, an denen sich dies abzeichnet, liegen unter anderem die Corona-Impfung, das Asylthema, die Einstellung zum Klimawandel, Befürwortung vs. Ablehnung der Regierungsparteien sowie die Frage unterschiedlicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse. 38 Prozent der Befragten gaben an, die Gesellschaft sei ihrer Meinung nach stark gespalten, weitere 52 Prozent meinten, sie sei etwas gespalten. Insgesamt ist der Grad der wahrgenommenen Spaltung jedoch zurückgegangen, wenn man die aktuellen Zahlen mit jenen von vor 14 Monaten vergleicht.

So weit die Theorie – doch wie man das in seinem persönlichen Umfeld erlebt, kann gänzlich anders aussehen. Bewegt sich der eine in einer Bubble von Menschen, die größtenteils seiner Meinung sind, und hat somit wenig Berührungspunkte mit Andersdenkenden, so nimmt ein anderer vielleicht deutlicher wahr, dass unterschiedliche Standpunkte ihn von Menschen entzweit haben, denen er früher näher stand.

Möglicherweise ist es in den vergangenen Monaten zu Kontaktabbrüchen mit jemandem aus der Familie gekommen, dessen stark abweichende Meinung man einfach nicht mehr tolerieren konnte und wollte, oder den Freundeskreis hat ein bestimmtes Thema nachhaltig entzweit. Auch am Arbeitsplatz war es eventuell schwierig, wenn Menschen, die etwa von der Sinnhaftigkeit der Corona-Impfung überzeugt waren, mit solchen zusammenarbeiten mussten, die sich bei jeder Gelegenheit als absolute Impfgegnerinnen und -gegner deklarierten.

Gesellschaftliche Spaltung: Wie empfinden Sie diese?

Wie sehr macht sich in Ihrem persönlichen Umfeld eine Spaltung bemerkbar? Was sind die Themen, bei denen Sie und andere absolut nicht einer Meinung sind – und wie gehen Sie damit um? Haben solche Unstimmigkeiten bei Ihnen schon zu Kontaktabbrüchen geführt, oder wie konnten Sie die Wogen glätten? Oder ist Ihre Bubble eher so beschaffen, dass Sie wenig mit Andersdenkenden in Kontakt kommen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 6.3.2023)