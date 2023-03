Der Fachkräftemangel droht auch die grüne Branche auszubremsen. Laut Zahlen wollen kaum Frauen und Jugendliche in Green Jobs arbeiten. Ein Verein fordert eine Informationskampagne.

Nicht immer, aber häufig sind Green Jobs in der Wind- oder Solarenergie Branche verortet. Foto: IMAGO/Westend61

Um eine schnelle Energiewende und mehr Klimaschutz zu erreichen, braucht es nicht nur neue Technologien, sondern auch besonders viel neues Personal. Laut Expertinnen und Experten würden bis 2030 schätzungsweise rund 100.000 Fachkräfte in sogenannten Green Jobs gebraucht. Derzeit sind 23 von 98 Mangelberufen in Österreich klimarelevante Tätigkeiten.

"Der Fachkräftemangel droht zum Risikofaktor der Klima- und Energiewende zu werden", mahnt Elisabeth Zehetner, Geschäftsführerin des Vereins für nachhaltige Standortentwicklung oecolution. Zu den sogenannten Green Jobs zählen alle Berufe, die zur Klimaneutralität beitragen: Arbeitskräfte im Bereich erneuerbare Energien, oder neuer Technologien, aber auch in der Wasser- und Abfallwirtschaft und im modernen Baugewerbe.

Eine neue Studie im Auftrag des Vereins unter 500 Jugendlichen zwischen 15 und 29 Jahren zeigt: Die Bedeutung von Klima- und Energieberufen für den Klimawandel wird als sehr hoch eingeschätzt. Gleichzeitig ist aber "die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun" nur für 17 Prozent bei der Berufswahl ein wichtiger Faktor. Oecolution Austria sieht den Grund dafür in zu wenig Information über Green Jobs und Ausbildungsangebote für junge Menschen.

Gut bezahlte Jobs

Der Rat neue Arbeitswelten hatte in seiner letzten Sitzung in Wien mit Arbeitsminister Martin Kocher, Generalsekretärin des Bundesministeriums für Arbeit, Eva Landrichtinger, ÖBB-Chef Andreas Matthä und OECD-Ökonom Lukas Kleine-Rüschkamp ebenfalls den Fokus Green Jobs. Mit neuen Zahlen der OECD stellten sie fest: Auch Frauen sind in grünen Jobs unterrepräsentiert.

Die Studie zeigt, dass vor allem in Österreich mit 23 Prozent im Vergleich zu anderen Ländern wenig Frauen in Green Jobs tätig sind. Dabei hegen grüne Berufe viele gehalts- und karrieretechnische Chancen, sagt Landrichtinger. "Die neue Studie zeigt, dass durch die grüne Transformation gut bezahlte Jobs geschaffen werden."

Der Rat plane nun vor allem zahlreiche zielgruppenspezifische Bildungsangebote, es gäbe bereits zielgerichtete Informationsveranstaltungen für Frauen und Fördermodelle. Heute sind 21 Prozent der Jobs in Österreich bereits grün. Beim AMS sind zehn Prozent aller offenen Stellen Green Jobs. Auch der Verein oecolution startete eine Kampagne "Fighters4Climate – #karrierefürsklima" um bereits bei jungen das Interesse zu wecken. (Melanie Raidl, 10.3.2023)