Ob Brot mit Knoblauchbutter die beste Beilage zu so gut wie allem ist, darüber kann man diskutieren. Was aber klar ist: dass die buttrige Note und der feine Knoblauchgeschmack zu Salaten wie Fleisch passen. Die Tiktokerin "butt.erhand" verwendet in ihrem Rezept confierten – also lange im Ofen gerösteten – Knoblauch und streicht diesen mit Schalotten und Miso auf das Brot. Als kleinen Twist überbackt sie den Laib mit Käse. Über 50 Millionen Aufrufe kann das Video auf Tiktok bereits verzeichnen.

Wer Angst vor einer Knoblauchfahne hat, kann beruhigt sein: Durch das lange Rösten im Ofen verliert der Knoblauch seine markante Schärfe. Die frischen Kräuter und der Honig balancieren das würzige Gericht schön aus.



Foto: Kevin Recher

Zutaten

1 Laib Weißbrot

3 Schalotten

2 Knoblauchknollen

125 g Butter, Zimmertemperatur

2 EL Miso

½ EL Chiliflocken

Salz, Pfeffer

Käse nach Belieben zum Überbacken (z. B. eine Mischung aus Mozzarella und Parmesan)

Petersilie, gehackt

Honig zum Drüberträufeln