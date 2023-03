Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich hat Elon Musk in seinen verschiedenen Jobs mehr als genug zu tun – seinem Hobby, dem Polarisieren durch diverse Tweets, geht er trotzdem noch immer gerne nach. So verbreitet er Videos, welche den am Sturm des Kapitols beteiligten "QAnon-Schamanen" angeblich entlasten sollen. Dabei wurden die geteilten Clips schlichtweg aus dem Kontext gerissen.

Indes verbreiten sich Bilder viral, auf denen alte russische Panzer mit noch älteren Schiffsgeschützen zu sehen sind. Wir haben das Klapphandy Motorola Razr 2022 getestet, nennen die wichtigsten Details zur offenen Beta von "Diablo 4" und sammeln Spekulationen dazu, wie Metas dezentrale Twitter-Alternative aussehen könnte.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Russen gehen mit Schiffsgeschütz auf Panzer unfreiwillig viral

Elon Musk bricht eine Lanze für den QAnon-Schamanen

Motorola Razr 2022: Hat noch nicht so richtig geklappt

Wie eine dezentrale Twitter-Alternative von Meta aussehen könnte

"Diablo 4": Die wichtigsten Details zu Vorabzugang und offener Beta

Start von erster Rakete aus dem 3D-Drucker in letzter Minute abgebrochen

Hälfte der deutschen Handynutzer hat noch nie 5G genutzt

Europa darf nicht auch noch bei künstlicher Intelligenz versagen

US-Starökonom Acemoğlu: Google sollte zerschlagen werden