Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Rapid hat gegen die WSG Tirol gewonnen, die Austria gegen Sturm Graz verloren. Was bedeutet das? Der FAK kann es noch aus eigenen Kräften in die Top Sechs schaffen – indem man das Derby gewinnt. Rapid hat es bereits alleine in die Top Sechs geschafft. Brisant ist das Stadtduell allemal, denn niemand will als Verlierer vom Platz gehen. Wir haben alle Infos zum Spiel der Spiele und unsere Einschätzungen obendrauf. Verloren haben die beiden Zweiermannschaften am vergangenen Wochenende. Die Austria Wien Frauen haben ebenfalls eine Niederlage einstecken müssen, für die sie sich aber alles andere als genieren müssen. Das Tippspiel ist natürlich ebenfalls am Start - wir geben den Preis für diesen Monat bekannt.

Frage der Woche

Schafft es die Austria in die Top Sechs? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 14.3.2023)