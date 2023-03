Law Roach und US-Schauspielerin Kerry Washington. Foto: Jason Mendez/Getty Images/AFP

Wenig mehr als eine Feder über der Brust, dazu einen seidenen Hüftrock trug "Euphoria"-Star Hunter Schafer bei der Oscar-Party des Magazins "Vanity Fair". Das Kleid stammte vom belgischen Label Ann Demeulemeester, das von Designchef Ludovic de Saint Sernin seit einigen Monaten neu interpretiert wird. Ausgewählt hatte das Outfit Law Roach. Mit dem nahezu oberkörperfreien Auftritt sorgte der Stylist für Aufregung, wieder einmal. Die 24-jährige Schauspielerin sei mit dem Look "Talk of the Oscars After Parties" gewesen, kommentierte kurz darauf das "W Magazine".

Mit Auftritten wie diesem wurde der US-amerikanische Stylist, der sich selbst als "image architect" bezeichnet, in den vergangenen Jahren zu einem Superstar der Branche. Wenige Tage nach den Oscars verkündete Law Roach nun auf Instagram seinen Rückzug aus der Branche. Wenn es nur um Kleider ginge, würde er weiterhin als Stylist arbeiten. Doch mit "der Politik, den Lügen und falschen Geschichten" komme er nicht mehr klar.

Hunter Schafer besuchte in einem Outfit des Labels Ann Demeulemeester die Oscar-Party des Magazins "Vanity Fair". Foto: my Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Ankündigung des 44-Jährigen sorgte auf Instagram für über 18.000 Kommentare und für ein Beben in der Branche. Es folgten Spekulationen. Eine der Vermutungen: Der afroamerikanische Stylist, der immer wieder auf Diskriminierungen innerhalb der Branche hingewiesen hatte, zieht möglicherweise aus rassistischen Erfahrungen seine Konsequenzen. Er gehörte zu denen, die die Welt des Stylings innerhalb weniger Jahre veränderten. Fanden sich in der Bestenliste der "25 einflussreichsten Stylisten in Hollywood" des Branchenmagazins "Hollywood Reporter" lange Zeit vor allem weiße Star-Ausstatter, so wurden 2019 erstmals sechs schwarze Stylisten ausgezeichnet. Darunter Law Roach auf Platz 17.

Law Roach wuchs in Chicago auf, entdeckt wurden die Talente des Stylisten im Jahr 2009 von Kanye West, der in Law Roachs Vintage-Boutique Deliciously Vintage in Chicago hineinmarschierte. Wenig später zog der US-Amerikaner nach Los Angeles, in die Stadt der Stars. Der Plan des Stylisten, hier Fuß zu fassen, ging auf. Bald stattete er Popstar Céline Dion oder die Rapperin Megan Thee Stallion aus. Besonders wichtig: Popstar Zendaya, die Roach seit 2011 berät.

Ihm gelang, was einen guten Stylisten auszeichnet: Seine Looks sorgten für Aufmerksamkeit, darüber hinaus beeinflusste er das Image seiner Klientinnen und Klienten nachhaltig. Disney-Star Zendaya wurde mit seiner Hilfe zur Stilikone. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Roach durch seine Teilnahme im TV-Format "America's Next Top Model" bekannt, im vergangenen Jahr wurde er vom Council of Fashion Designers of America (CFDA) als Stylist ausgezeichnet.

Er wurde selbst zum Prominenten und Social-Media-Star, regelmäßig ist er in Sendungen wie der "Drew Barrymore Show" zu Gast. 1,3 Millionen Accounts folgen dem US-Amerikaner heute auf Instagram. Dort zeigt er neben Red-Carpet-Bildern regelmäßig Covers von Magazinen – auf denen niemand Geringerer als er selbst zu sehen ist. Auch wenn Law Roach sich nun als Stylist zurückzieht – ihm stehen viele Wege offen. (feld, 16.3.2023)

Auch das Kleid von Bach Mai für Megan Thee Stallion war Law Roachs Idee. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Emma Watson im Herbst 2022 in einem Kleid von Alexander McQueen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Das wahrscheinlich größte Kleid bei den Grammys 2020: Ariana Grande in Giambattista Valli. Foto: imago images/Runway Manhattan