Austria nach 2:0 im Derby gegen Rapid in Meistergruppe

Ried nach 0:0 gegen WAC als Vorletzter in Quali-Gruppe



Austria Klagenfurt trotz 2:4 in Lustenau in Meistergruppe

LASK nach zweimaliger Aufholjagd nur 2:2 in Hartberg

Altach entführt einen Punkt aus Salzburg

Thomas Silberberger (WSG-Trainer/via Sky): "Der Gegner war stark, aber meine Mannschaft hat alles probiert. In der Mitte der zweiten Hälfte, wo wir gefühlt dem Tor näher waren, machen wir einen kapitalen Bock in der Defensive. Wir haben dann nochmals probiert, All-in zu gehen. In der Rückrunde haben wir 17 Punkte geholt, in der Hinrunde haben wir allerdings zu wenig Punkte gemacht. Raum für Enttäuschung ist jetzt kurz da. Dann wollen wir eine solide Quali-Runde spielen. Die Punkte, die wir jetzt Vorsprung haben, sind zwar vorhanden, können aber auch schnell wieder weg sein."

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es war ein schwieriges Spiel. Die erste Halbzeit war sehr zäh, es gab viele Unterbrechungen und es ist kaum ein Rhythmus entstanden. Aber wir haben nahezu nichts zugelassen, das war einer der Schlüssel zum Erfolg. Zweite Halbzeit sind dann die Räume größer geworden, es hat aber einen Fehler der WSG gebraucht, um in Führung zu gehen. Es ist verwunderlich, dass Salzburg Körner lässt. Umso wichtiger, dass wir hier in Tirol gewonnen haben. Jetzt gehen wir mit 24 Punkten in die Meistergruppe, das ist sehr beachtlich. Riesen Kompliment an die Mannschaft, das war ein großartiger Grunddurchgang. Jetzt müssen wir rein bei uns und in unserem Topzustand bleiben, wir dürfen nicht schauen, was vor oder hinter uns passiert. Und dann wollen wir das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausholen."

Ferdinand Oswald (WSG-Tormann/via Sky): "Uns hat ein Tor gefehlt. Ich glaube, wenn wir das 1:0 machen, dann können wir gewinnen. Leistungsmäßig können wir uns nichts vorwerfen. Zuletzt haben wir gegen die Top vier in Österreich gespielt und jedes Mal eine gute Leistung gebracht. Irgendwie sind wir als kleiner Verein halt doch ein bisschen weiter weg. Dass die Quali-Gruppe nicht einfach ist, wissen wir. Aber wenn wir die Leistung so bringen wie in den letzten Wochen und die Fehler abstellen, dann werden wir schnell den Klassenerhalt sichern."

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Spieler): "Das war ein wichtiger Sieg für uns. Es war kein einfaches Spiel in Tirol, wir haben um alles gekämpft und gezeigt, dass wir besser waren. Wir haben verdient gewonnen. In zwei Wochen geht es weiter, jetzt kommen die schwierigen Spiele."