Tagespresse History – eine Veranstaltung

Anne Feldkamp empfiehlt einen Abend im Rabenhof

Foto: Rabenhof © Petramer

Im Internet ist die Tagespresse tagesaktuell unterwegs, im Rabenhoftheater präsentiert Radiomoderator Paul Kraker jetzt mit der Tagespresse History das dritte Liveshow-Format des Satireprojekts.

Man möchte den Abend allen empfehlen, auch jenen, die nur auf Durchreise sind: Hier lernt man innerhalb kürzester Zeit garantiert mehr über das Land als während eines Fiakerausflugs im ersten Bezirk. Apropos und alle Achtung, ein Geheimtipp ist die Tagespresse History nicht mehr: Auch der Wiener Dompfarrer Toni Faber wurde schon im Publikum gesichtet – und der dürfte nun wirklich wissen, wie Österreich so tickt.

Nächste Vorstellungen am 6., 18., 24. und 25. Mai 2023

rabenhoftheater.com

Toast Hawaii – ein Podcast

Petra Eder hört Promis zu, wie sie übers Essen reden

Welche Zutat hat Autor Martin Suter als Kind verabscheut, und wie gut kann er selbst eigentlich kochen? Wie schlug sich Willkommen Österreich-Moderator Dirk Stermann früher in Kochchallenges mit Freunden, und wie wurde er allmorgendlich von seinem Vater geweckt? Das und vieles mehr erfährt man im Podcast Toast Hawaii. Die deutsche Moderatorin Bettina Rust lädt jede Woche eine prominente Person ein, um mit ihr übers Essen zu plaudern. Die Gästeschar umfasst Schauspielerinnen wie Iris Berben oder Anna Maria Mühe, Musiker Jan Delay, Moderatorin Barbara Schöneberger oder auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim.

toast-hawaii.podigee.io

Mondphasen der Liebe – ein Social-Media-Trend

Elena Sterlini wirft einen Blick in die Sterne





Früher war’s vor allem Gerda Rogers, heute informieren uns auch Social Media über die Macht der Sterne. Der neueste Trend auf Tiktok lautet "Moonphase". Damit soll die Frage geklärt werden, ob man in der Liebe richtig liegt oder dem Schatz doch besser den Laufpass gibt. Der Indikator: Passen die Mondphasen der Geburtsdaten zusammen? In den kurzen Videos sieht man zwei Mondhälften aufeinander zufliegen, bis sie beide in der Mitte stoppen. Für perfektes Liebesglück sollen die zwei Phasen übereinandergelegt einen Vollmond ergeben. Zu blöd, wenn da lediglich zwei Sicheln herumschwirren. Dann besteht die Beziehung, vielleicht nur auf Zeit – wie wohl auch der Trend.

Arabisch-Schnupperkurs – ein Projekt

Sascha Aumüller versucht, eine neue Sprache zu lernen

Die empathischsten Gespräche mit Fremden habe ich zuletzt in arabischsprachigen Ländern geführt – nur eben nicht auf Arabisch, weil ich die Sprache nicht beherrsche. Kann man ändern, dachte ich und saß flugs in "Arabisch zum Kennenlernen", einem Abendkurs der VHS Urania bestehend aus drei Einheiten.

Seit kurzem laufe ich Gefahr, in dieser Sprache als zu geschwätzig rüberzukommen. Ich kann jetzt sagen, wie ich heiße, und fragen, wie’s geht. Es wird noch dauern, bis ich das auch lesen oder schreiben kann. Aber Rim, die feine Lehrerin aus Syrien, verkauft einem die komplexe Schrift als Denksportaufgabe. Arabisch ist meine derzeit präferierte Demenzprävention. (RONDO, 21.4.2023)

vhs.at/de/k/sprachen/arabisch