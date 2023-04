Wieder einmal sorgt ein Cover des "Vogue"-Magazins für Aufmerksamkeit – diesmal handelt es sich um die philippinische Ausgab, auf der die 106-jährige Apo Whang-Od posiert. Foto: Vogue Philippines/ Screenshot

Sie ist der älteste Coverstar in der Geschichte der "Vogue". Und das, ohne Model-Erfahrungen zu haben. Die 106 Jahre alte Tätowiererin Apo Whang-Od, die auf den Philippinen auch unter dem Namen Maria Oggay bekannt ist, ist auf dem Titel der philippinischen Ausgabe der "Vogue" zu sehen. Die gesamte Redaktion habe sich für die 1917 geborene Whang-Od ausgesprochen, sagte Chefredakteurin Bea Valdes dem Sender CNN.

Whang-Od zeigt auf dem Titel der Beauty-Ausgabe des Magazins ihren tätowierten Oberkörper und ihr Markenzeichen, die tätowierten Arme. Sie gilt als die älteste Kalinga-Tätowiererin der Philippinen, arbeitet bis heute und denkt nicht ans Aufhören. Als eine von wenigen arbeitet sie noch mit traditionellen Hilfsmitteln wie einem Bambusstock und dem Dorn eines Pomelobaums, ihre Farben mischt sie aus Kohle und Wasser.

Die aufwendige traditionelle Technik gibt die 106-Jährige an ihre beiden Großnichten Elyang Wigan and Grace Palicas weiter. Mittlerweile wird sie in Buscalan vor allem von internationalen Touristinnen und Touristen konsultiert, viele planen auf ihrer Reise einen Tattoo-Termin in ihrem hölzernen Studio ein.

Die Philippinin löst damit die britische Schauspielerin Judi Dench als ältesten Coverstar des Magazins ab. Sie hatte im Frühjahr 2020 im Alter von 85 Jahren für die britische "Vogue" posiert.

Der neue Rekord der Philippinin dürfte allerdings nicht so leicht zu knacken sein. (red, 3.4.2023)