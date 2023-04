Laut ist out – Gwyneth Paltrow führte eben während eines Prozesses die Wirkung schlichter Luxusmode vor. Kaum ein Trend wird derzeit so intensiv diskutiert wie "Quiet Luxury"

Es waren vielbeachtete Auftritte, die Gwyneth Paltrow vor knapp zwei Wochen hinlegte. Die Schauspielerin stand wegen einer Ski-Kollision vor Gericht, doch die Öffentlichkeit verhandelte während des Prozesses vor allem ihre Outfits. Kein Wunder: Täglich überraschte die US-Amerikanerin mit neuen Kleidungsstücken. Mal erschien sie in einem dunklen, knöchellangen Kleid, dann in einem Lodenmantel oder einem Kaschmirpullover.

Was auf den ersten Blick unscheinbar wirkte, entpuppte sich auf den zweiten als richtig teure Designerware. Kennerinnen und Kenner entschlüsselten jedes Detail. Und so war bald überall zu lesen: Paltrow in Prada, The Row oder Loro Piana, Spitzname "Uniqlo für Millionäre". Der cremeweiße Pullover, den Paltrow vor Gericht trug, dürfte umgerechnet rund 1.700 Euro gekostet haben.

Anders gesagt: Die Schauspielerin wählte die bevorzugten Labels einer anspruchsvollen, zumeist weißen Konsumelite, die samstags im Tesla zum nächsten Farmers' Market kutschiert und sich im Privatjet in einen Sweater des nachhaltigen Luxuslabels Gabriela Hearst kuschelt. Es gilt, sich abzusetzen von Bling-Bling und großen Logos, den vielen lauten Looks auf Tiktok und, ja, selbstverständlich auch vom neureichen Image der Kardashians.

Gwyneth Paltrow im grünen Lodenmantel des US-Labels The Row. Foto: AP Photo/Alex Goodlett

Modelabels wie Totême oder The Row profitierten von dem Bedürfnis nach modischer Zurückhaltung, die man sich leisten können muss. Sie sind in den vergangenen 15 Jahren groß geworden und stehen in der Tradition der Regentschaft von Phoebe Philo bei Céline. Die Britin hatte 2008, im Jahr der Finanzkrise, bei dem Modehaus eine neue Ära eingeläutet. Fans des Labels schworen auf den modernen Minimalismus, bis heute erinnert ein Instagram-Account an das Design jener Zeit, die durch Philos Abgang 2017 beendet wurde.

Die Olsen-Schwestern Ashley und Mary-Kate setzen mit ihrem Modelabel "The Row" auf Understatement. Foto: imago images/UPI Photo

Nun scheint die Lust an der Zurückhaltung wieder da zu sein. "Why Is The Trend Louder Than Ever?", fragte das Magazin "Elle", "Harper's Bazaar" stellte fest, "Quiet Luxury" sei mehr als ein Trend, und verwies auf Schauspielerin Sienna Miller, die in der Netflix-Serie "Anatomy of a Scandal" in ihren cremefarbenen Blusen, Kaschmirpullovern und beigen Mänteln wie ein Vorbild für Gwyneth Paltrows Rolle in der Ski-Causa wirkte.

Netflix

Dass nun ausgerechnet die letzte Staffel der HBO-Serie "Succession" angelaufen ist? Kann kein Zufall sein: Die Familie Roy verkörpert "Großkotzigkeit durch Understatement", schrieb im vergangenen Jahr die "Süddeutsche".

Wie man auf den überdrehten Hype um "Quiet Luxury" auch reagieren kann, führte übrigens der Influencer Bryanboy vor: "Loud luxury" kommentierte er ein Outfit-Posting seiner selbst im cremefarbenen Outfit. (feld, 11.4.2023)