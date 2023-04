Twitter (das "w" ließ Musk übermalen) gibt es als Firma nicht mehr. Mutterkonzern ist jetzt die X Holdings Corp. mit Hauptsitz in Nevada. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY

Eine 17 Jahre andauernde Ära geht zu Ende: Twitter Inc. gibt es nicht mehr, wie aus Akten des Bezirksgerichts San Francisco hervorgeht. Dort wird Twitter nicht mehr unter dem eigenen Namen geführt, sondern X Corp. genannt. Diese X Corp gehört wiederum der X Holdings Corp. mit einem Hauptsitz in Nevada.

Eine große Ankündigung über das Aus von Twitter Inc. gab es nicht. Tatsächlich wurde die Fusion über einen absurden Rechtsstreit bekannt, von dem das US-Magazin "Slate" berichtete. Die rechtsextreme Verschwörungserzählerin Laura Loomer hatte Twitter im Vorjahr verklagt, weil ihr Account wegen Hassrede gesperrt worden war.

Absurde Klage brachte Fusion ans Licht

Zwar hat die Klägerin ihr Twitterkonto unter der Herrschaft von Elon Musk wieder zurück und ihre Aussichten auf Schadenersatz werden als eher gering eingeschätzt, aber Twitter musste als beklagte Partei sogenannte "Disclosure Statements" vorlegen. Darin teilte das Unternehmen mit, dass "Twitter, Inc. mit der X Corp. verschmolzen wurde und nicht mehr existiert". "Rechtsnachfolger" von Twitter Inc. ist X Corp. – also nun die beklagte Partei. Twitter selbst gab keine Stellungnahme ab. Eine Presseanfrage von "Slate" wurde wie üblich mit einem Kackhaufen-Emoji beantwortet.

Vorbild Wechat

Ganz überraschend kommt die Umbenennung allerdings nicht: Elon Musk hatte in der Vergangenheit schon mehrfach angekündigt, dass er den Kurznachrichtendienst in eine Art Super-App verwandeln möchte. Als Vorbild dürfte ihm dabei Wechat aus China dienen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen reinen Messenger, denn die App bietet auch Bezahldienste, Videotelefonie und Essensbestellungen. Außerdem können chinesische Bürger ihre ID-Karte mit der App verknüpfen. Wechat hat rund 1,2 Milliarden regelmäßige Nutzer. Es gilt als erwiesen, dass Wechat sämtliche Nutzerdaten an die chinesischen Behörden weitergibt.

Ähnliches dürfte Musk auch mit Twitter vorhaben. So kündigte der Milliardär bereits an, Twitter um Krypto-Trading erweitern zu wollen. Die jüngst erfolgte Änderung des Twitter-Logos auf den ikonischen Shiba-Inu von Dogecoin ließ Spekulationen aufkommen, dass die eigentlich als Scherz gedachte Kryptowährung bald offizielles Zahlungsmittel für die Services von Twitter wird. Der Name X Corp. ist wiederum ein Verweis auf die unternehmerischen Anfänge von Elon Musk. Aus seinem Finanzdienstleistungsunternehmen X.com ging schließlich Paypal hervor. (pez, 12.4.2023)