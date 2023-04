Nachwuchs mit deutlicher Präferenz für Babler

Der rote Nachwuchs neigt seit jeher weit nach links, das zeigt sich auch jetzt bei den Sympathiebekundungen im Vorfeld der SPÖ-Mitgliederbefragung. Nachdem die Sozialistische Jugend (SJ) bereits vergangene Woche eine Wahlempfehlung für Andreas Babler als kommenden SPÖ-Chef ausgeprochen hat, bekennen nun auch die Studierenden auf STANDARD-Anfrage ihre Präferenz für den Traiskirchner Bürgermeister.

Die Chefin des Verbandes Sozialistischer Student_innen (VSStÖ), Hannah Czernohorszky, lobt Babler in den höchsten Tönen: "Es braucht jemanden, der die SPÖ neu aufstellen kann und die Basis wieder erreichen und bewegen kann. Der, dem wir das zutrauen, ist Andi Babler." Czernohorszky setzt auch gleich hochschulpolitische Hoffnungen in den VSStÖ-Favoriten, obwohl der das Thema in seiner Kampagne bisher nicht in den Fokus gerückt hat. Die 22-jährige Wiener Politikstudentin meint gleichwohl: "Wir trauen Babler zu, unsere Hochschulen zu einem Ort für alle zu machen – dafür braucht es höhere Beihilfen, leistbaren Wohnraum und natürlich den freien Hochschulzugang."

Wahlkabine für Neulinge

Doch nicht alle Organisationen der Jungen wollen sich festlegen. Die Junge Generation (JG), die auch das Jugendreferat der SPÖ ist, hält sich noch darüber bedeckt, wen sie unterstützt. Man will vielmehr den gerade neu geworbenen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich aufgrund ausreichender Informationen selbst für eine der drei antretenden Personen zu entscheiden, wie der Chef der Wiener JG, Alexander Ackerl, erklärt.

Deswegen starte man mit einer Online-Wahlkabine, bei der auch die rund 9000 SPÖ-Neumitglieder die aus ihrer Sicht richtige Führungspersönlichkeit finden können sollen. Zu diesem Zweck schickte die Jugendorganisation am Freitag Fragebögen an Rendi-Wagner, Babler und Doskozil aus, in denen sie etwa zu Fragen der Demokratie und des Staatsbürgerschaftsrechts, Klima und Umwelt, Frauen, Arbeit und Sozialpolitik sowie internationalen Themen wie Österreichs Neutralität Stellung beziehen sollen.

Schade findet es Ackerl, dass eine angedachte Diskussionsveranstaltung mit dem Trio nicht zustande kommen wird, in der man alle direkt hätte vergleichen können: "Das hätte Gelegenheit geboten, Missverständnisse auszuräumen und einen freundschaftlichen Ton anzuschlagen."

Neben roten Fixterminen wie dem Fackelzug am 30. April und dem Maiaufmarsch am 1. Mai lädt die JG die neuen Mitglieder im April auch zu einer Welcome-Party und Themenabenden zur Parteistruktur, Feminismus und einem Ausflug ins Haus der Geschichte.