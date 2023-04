Romance-Scam oder auch Love-Scam ist eine weitverbreitete Form des Internetbetrugs, die in Zeiten von Online-Dating-Apps besonders floriert. Die Masche jener, die sich daran versuchen, sieht oftmals so aus, dass ein besonders ansprechendes Profilbild das Interesse potenzieller Opfer erregen soll, und wenn jemand anbeißt, regelrechtes "Love-Bombing" folgt: Da wird geflirtet, was das Zeug hält, intensive Liebesbekundungen und beharrliche Kontaktaufnahme sollen dazu führen, dass man ehrliches Interesse des Gegenübers vermutet.

Love-Scam: Bei manchen Nachrichten sollten alle Alarmglocken schrillen. Foto: Getty Images/iStockphoto/celiaosk

Liebesbetrug: Die eigentliche Agenda der Scammer

Steigt man darauf ein und glaubt, es mit jemandem zu tun zu haben, der ernsthaft an einer Beziehung interessiert ist, baut man vielleicht bald ein wenig Vertrauen auf oder entwickelt gar Gefühle. Darauf hin versuchen die Betrügerinnen und Betrüger, einen mit der Mitleidsmasche oder auch dem Versprechen eines angeblich guten Geschäftes um Geld zu erleichtern. Die Gutgläubigkeit, das Geschmeicheltsein und die Hilfsbereitschaft der Opfer werden ausgenutzt, indem man gebeten wird, aufgrund einer vorgeblichen Notlage Geld zu überweisen oder sich doch unbedingt an einem "absolut lukrativen" Krypto-Deal zu beteiligen. Auffällig ist, dass die Scammer meist angeben, im Ausland zu leben, also nicht ohne weiteres greifbar sind. Es kommt auch vor, dass man es gar nicht mit einem realen Menschen zu tun hat, sondern mit einem Chatbot. Dahinter steckt meist eine organisierte Bande, die einen um die Ersparnisse bringen will – und damit womöglich Erfolg hat. Wie sich nach getätigter Überweisung bald herausstellt, ist man vom erwarteten Liebesglück weiter entfernt denn je.

Love-Scam ist praktisch die moderne Form des Heiratsschwindels. In den USA ist diese Betrugsmasche seit Jahren gang und gäbe, und auch in Österreich sind bereits diverse Fälle bekannt, in denen Love-Scam-Opfer jeweils bis zu 100.000 Euro verloren haben. Die Dunkelziffer jener, die einem solchen Betrug aufgesessen sind und dies aus Scham nicht melden, soll im Übrigen noch erheblich höher sein.

Ist Ihnen so etwas auch schon passiert?

Hatten Sie schon Onlinekontakte auf Partnerbörsen, die sich früher oder später als unseriös herausgestellt haben? An welchem Punkt der Kommunikation wurden Sie misstrauisch? Wie sind Sie mit dem Betrugsversuch umgegangen – auch emotional? Berichten Sie im Forum und helfen Sie mit Ihrer Anekdote anderen, mögliche Love-Scams rechtzeitig zu erkennen! (Daniela Herger, 21.4.2023)