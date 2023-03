Online-Dating boomt nach wie vor: Die beliebteste App Tinder verzeichnete nicht nur in der Hochblüte der Pandemie einen deutlichen Boom, sondern auch 2022, nach ihrem zehnjährigen Bestehen, weltweit rund 64 Millionen Downloads. Die Konkurrenz schläft ebenfalls nicht: Bumble, Hinge und Co etablieren sich gerade bei den Jüngeren als Dating-Plattformen, über die man durchaus auch langfristige Beziehungen sucht. Dennoch liegt Online-Dating nicht jedem Menschen.

Haben Sie einander im "echten Leben" kennengelernt? Foto: Getty Images/Mixmike

Von den Tücken des Online-Datings

So mancher verdreht die Augen, wenn er von all den Ärgernissen hört und liest, mit denen sich Singles heutzutage im Zuge dessen herumschlagen müssen. "Die Armen, die heute jung sind! Solche Sorgen haben wir nicht gekannt!", ist oftmals der Grundtenor älterer Semester, wenn Betroffene beklagen, geghostet worden zu sein oder ein furchtbares Blind Date nach dem anderen mit Menschen zu erleben, mit denen man online Kontakt aufgenommen hat.

Und auch, wenn man Online-Dating nicht prinzipiell ablehnt, gibt es nach wie vor genügend Menschen jeden Alters, die ihre Partnerin oder ihren Partner im echten Leben kennengelernt haben – beim Fortgehen, über den gemeinsamen Freundeskreis oder auch am Arbeitsplatz. "herr_lex" amüsiert sich im STANDARD-Forum darüber, dass es inzwischen fast schon als skurril angesehen wird, sich auf herkömmlichem Wege kennenzulernen:

War früher alles besser?

Natürlich unterscheiden sich Liebesgeschichten, die heute auf diese Art beginnen, dennoch gravierend von jenen, die man in einer Zeit erlebte, als noch niemand ein Handy sein Eigen nannte und das Internet noch kein fixer Bestandteil unseres Alltags war. Gleichzeitig gibt es vielleicht Verhaltensweisen, die damals unterm Strich auch nicht viel anders waren als heute – wie etwa, dass man sich bei einem potenziellen Partner oder einer Partnerin taktisch rar machte und gewisse Hinhaltetaktiken praktizierte. Geändert haben sich ja nur die technischen Gegebenheiten, nicht die Prinzipien des menschlichen Miteinanders und der vielleicht nicht immer geradlinigen, offenen und klaren Annäherung an sein Gegenüber.

Wie war das bei Ihnen?

Wie hat Ihre Beziehung ganz ohne Dating-App und Online-Dating-Plattform begonnen? Was war das Besondere daran? Und falls es bei Ihnen schon länger her ist und Ihre Beziehung in Zeiten vor Handy und Internet ihren Anfang nahm: Was waren damals die größten Herausforderungen und Stolpersteine? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 3.3.2023)